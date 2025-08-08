Exportaciones colombianas no minero energéticas crecieron durante el 2025: el balance

Las exportaciones colombianas en productos no minero energéticos crecieron durante el primer semestre del 2025. Tras un balance del Ministerio de Comercio, los bienes agroindustriales, agro e industriales tuvieron un aumento del 21,7% respecto al mismo periodo del 2024, con ventas de 12.857 millones de dólares.

Dice el reporte que las exportaciones con mayor peso durante el año fueron las del sector agropecuario, pues representaron el 43,7% del total (5.619 millones de dólares) y crecieron un 36% respecto al 2024.

Para este grupo se destacan productos como el café (creció 81,3%), el aguacate hass (27,6%) la gulupa (23,3%), el limón Tahití (15,7 %), las flores (9,9%), el banano (6,2%), entre otros.

Finca productora de aguacate hass. Foto: BLU Radio.

El segundo grupo que más aportó a las exportaciones de este tipo fue el del sector de la industria, pues participó en un 40,8% (US$5.252 millones), con un crecimiento del 5% respecto al 2024.

Los insecticidas incrementaron un 18,8 %; transformadores eléctricos un 12,9 %; las puertas, ventanas y marcos de aluminio tuvieron un aumento del 9,5 %; medicamentos un 9,3 % y preparaciones de belleza un 3,7 %.

En último lugar, estuvo el sector de la agroindustria, que representó un 15,5% de las exportaciones (US$1.989,7 millones), con un aumento del 37% en ventas.

Dice el Ministerio de Comercio que productos como el cacao y sus derivados crecieron un 87,3 %; el aceite de palma creció un 64,1 %; los extractos y esencias de café tuvieron un aumento del 45,7 %; el azúcar un 14,3% y productos de panadería un 8,7 %.

Las regiones que más impulsaron este crecimiento en las exportaciones fueron Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Magdalena y Huila. Este último fue el que más incremento tuvo, con un 50%. Las ventas desde ese departamento representaron un total de 624 millones de dólares, jalonados por el café.

“Desde el Sector Comercio, Industria y Turismo seguimos facilitando a los empresarios en las regiones todos los instrumentos y la oferta institucional para garantizar la sofisticación y expansión de la oferta”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales. Cabe recordar que el total de las exportaciones no minero energéticas durante el primer semestre del 2025 representó un 52,7% de lo que vendió Colombia al mundo.