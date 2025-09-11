Colombia ya dejó de exportar más de 8 millones de toneladas de carbón por los puertos

Colombia dejó de exportar más de 8 millones de toneladas de carbón este año, lo que llevó a una reducción de la carga movilizada en los puertos del país, según cifras del propio Gobierno.

Los puertos colombianos pasaron de mover 53 millones de toneladas de productos de exportación en el primer semestre del año pasado a 44 millones de toneladas, una caída del 16,7 %, según las estadísticas de la Superintendencia de Transporte.

El boletín señala que la principal caída se dio en la movilización de carbón de exportación, que tuvo una contracción del 27,2 %, equivalente a 8,4 millones de toneladas.

Esta cifra recoge el efecto del primer decreto del Gobierno Petro para frenar las exportaciones de carbón hacia Israel como represalia por la guerra en Gaza. En ese momento todavía estaba saliendo carbón de los contratos vigentes, pero a partir del 28 de agosto se prohibió cualquier tipo de salida de carbón.

Por su parte, las exportaciones de petróleo, en volumen, aumentaron apenas un 2,4 %. Lo que sí creció fue la salida de banano, frutas y café.

En el primer semestre del año, los puertos colombianos movieron 85,4 millones de toneladas de carga, lo que implica una reducción del 6,12 % frente a las 91 millones de toneladas del primer semestre de 2024.

La región Caribe lideró el movimiento de carga con 72,3 millones de toneladas (84,7 %), seguida por la región Pacífico con 11,7 millones de toneladas (13,7 %). Los puertos de Turbo, Santa Marta y San Andrés fueron los de mayor crecimiento porcentual en exportaciones, con incrementos del 45,9 %, 29,3 % y 8,1 %, respectivamente.

“Colombia está fortaleciendo su infraestructura portuaria y avanzando hacia una mayor competitividad logística, generando empleo y dinamizando la economía. La modernización de nuestros puertos y la apuesta por una movilidad sostenible son pilares de este Gobierno para conectar mejor al país con el mundo”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.