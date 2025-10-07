Récord cafetero: Colombia logra su mayor producción en más de tres décadas

Colombia cerró la temporada cafetera 2024/25 con una producción de 14,8 millones de sacos, un aumento del 17 % frente al ciclo anterior y el mejor resultado en 33 años, según informó este martes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

De acuerdo con las estadísticas del gremio, el país produjo 14.869.000 sacos de 60 kilos entre septiembre de 2024 y agosto pasado, un 17 % más que en la cosecha de la temporada anterior, cuando se recolectaron 12,7 millones de sacos.

El dirigente gremial destacó que este desempeño "ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café" y refleja "el trabajo disciplinado de los productores, el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y la fortuna de una condición climática que acompañó el proceso productivo".

De cara al nuevo ciclo 2025/26, la FNC alertó de una posible reducción de la producción por la respuesta fisiológica del cafeto (la planta que produce los granos de café) y las intensas lluvias que se esperan durante el próximo semestre.



"Cada ciclo trae nuevos retos y oportunidades. Trabajaremos con determinación para que la rentabilidad del productor sea el eje que garantice la sostenibilidad y el futuro de toda la cadena cafetera", aseguró Bahamón en X.

Café Pixabay

Exportaciones también récord

Durante el último año cafetero, que siempre comprende el ciclo entre septiembre y agosto, se exportaron 13,3 millones de sacos, un incremento del 12 % frente al año anterior que fue calificado por la FNC la semana pasada como "récord histórico".

Publicidad

El gremio agregó que las ventas ascendieron a los 5.400 millones de dólares, cifra "nunca antes registrada" y que ratifica el café como el mayor producto no minero de Colombia.

Los principales mercados del café colombiano son Estados Unidos, con el 38 % de las compras, seguido de Alemania (8 %), Canadá (8 %), Bélgica (7 %), Japón (5 %), Corea del Sur (4 %) y China (3 %).

Las importaciones alcanzaron 893.000 sacos, mientras que el consumo interno se mantuvo estable en 2,25 millones de sacos.

Publicidad

Colombia es el tercer país del mundo con mayor producción de café, solo por detrás de Brasil y Vietnam, y es el mayor productor mundial de café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país.

Del café viven 560.000 familias y en el país hay 842.000 hectáreas cultivadas, según cifras de la FNC.