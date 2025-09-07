Más de 700 uniformados garantizarán la seguridad durante cosecha cafetera en Antioquia

En las últimas horas, desde el municipio de Ciudad Bolívar las autoridades en Antioquia presentaron todas las disposiciones del Plan Cosecha, la estrategia de seguridad que busca brindar garantías para caficultores, recolectores y la población civil durante la temporada de bonanza del grano donde el departamento aporta alrededor del 15% del total de la producción nacional.

Previendo la llegada de personas de diferentes regiones e incluso países a los municipios del Suroeste y el Occidente de Antioquia, a las estrategias de seguridad también están vinculadas entidades como la Fiscalía General, Migración Colombia, Bienestar Familiar y la Federación Nacional de Cafeteros para evitar que se registren delitos como el hurto, la extorsión y el homicidio.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, destacó que unos 400 policías y 300 soldados acompañarán durante los próximos meses las diferentes actividades en las subregiones.

"Todas las capacidades están volcadas precisamente, no solo al Suroeste, a todos los municipios cafeteros. Hay una capacidad instalada de hombres y mujeres de la Policía y de nuestro Ejército", el funcionario.

Durante la temporada cafetera la fuerza pública se comprometió a desarrollar labores como la verificación de antecedentes y censos judiciales, el despliegue de operativos antiextorsión y secuestro, patrullajes especializados, coordinación interinstitucional para llegar a zonas de difícil acceso y el desarrollo de campañas preventivas con la comunidad.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que pueden denunciar cualquier situación de orden público de manera oportuna a través de las líneas 123, 147 o 165.