Esta ciudad colombiana será la primera en hacer una triatlón cafetera

Popayán es el epicentro de la cultura cafetera con la primera Triatlón Cafetera de Colombia. Esta ciudad colombiana está haciendo historia al acoger un evento sin precedentes que redefine la maestría en el mundo del café.

Esto es muy diferente a las competencias tradicionales de baristas o catadores. El nuevo desafío nacional es un triatlón que exige un dominio integral de la cadena del café.

Conocida como la "Triatlón Maestros del Café", esta competencia —única en su estilo en el país— reúne a verdaderos expertos. Los concursantes, ya considerados maestros del café, deben demostrar su habilidad en tres pilares fundamentales: saber tostar, catar y preparar.



Equipos de tres personas: Cada grupo está integrado por un tostador, un catador y un barista.

Habilidad y pasión: La triatlón no solo evalúa la destreza técnica, sino también la articulación, el conocimiento, el trabajo en equipo y la profunda pasión por el café. Esta competencia es una forma de proyectar a Cauca como un territorio innovador en la forma de pensar, vivir y consumir el café.

Feria Mundial "Cauca Sabe a Café" en Popayán: más allá de la competencia

La Triatlón es solo uno de los atractivos de la Feria Mundial: Cauca Sabe a Café, que se celebra en Popayán del 15 al 17 de agosto. Desde hoy, esta edición reúne a los actores más destacados de la cadena de valor: productores, expertos tostadores, catadores, baristas, turistas y amantes del café.

Foto: AFP

En las instalaciones del Comité de Cafeteros del Cauca, la Feria ofrece una nutrida agenda que combina ciencia, cultura, gastronomía, tecnología, competencias innovadoras y oportunidades de negocio en el sector cafetero.

Un total de 140 expositores nacionales e internacionales estarán presentes, mostrando los mejores cafés del país, con especial énfasis en el origen Cauca. Exhibirán muestras innovadoras para conectar, intercambiar conocimiento y premiar la calidad.

Se espera la asistencia de más de 13.000 personas, lo que promete dinamizar la economía local, la hotelería, el turismo, el comercio y el transporte.

La elección de Popayán y el Cauca no es casualidad. Cauca es el cuarto departamento de mayor producción de café en Colombia y se posiciona como un territorio en paz, líder en innovación cafetera. Eventos como este exaltan el arduo trabajo de los caficultores de la región.