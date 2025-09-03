Gremios reaccionan tras caída de exportaciones colombianas: posiciones son divididas

Sectores reaccionaron a la caída en las exportaciones colombianas durante el mes de julio.

Gremios como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) ven con preocupación la reducción en las cifras brindadas por el Dane, mientras que la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) ve el contexto actual como una oportunidad para reforzar relaciones con Estados Unidos.

Para entender este panorama, primero es necesario poner sobre la mesa las cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El organismo aseguró que las exportaciones de julio del 2025 se redujeron un 4,1%, respecto al mismo periodo del año anterior, pues llegaron apenas a 4.429 millones de dólares (en julio del 2024 fueron de 4.618 millones de dólares).

Dice la entidad que estos números se dan, principalmente, por la disminución en las ventas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas (como el petróleo), que cayeron un 25%. Este sector aportó poco más de un tercio de las exportaciones (39%), mientras que los agropecuarios, alimentos y bebidas representaron un 28,2%, manufacturas un 23,8%, y otros sectores un 8,9%.

Desde Analdex destacan, por un lado, que las exportaciones agrícolas continúen creciendo en buena medida por productos como el café. Sin embargo, ven con preocupación que no se cumpla la meta a recaudar para el país.

"Difícilmente llegaremos a los US$50.000 millones este año en exportaciones totales, cuando la meta debería ser pasar los US$60.000 millones; infortunadamente, no lo vamos a lograr", dijo el presidente de Analdex, Javier Díaz.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Maria Claudia Lacouture, ve este panorama como una oportunidad de reforzar las relaciones con Estados Unidos. “Estados Unidos🇸 se consolida como el socio clave y Colombia debe actuar con decisión para profundizar esta relación, aprovechar su dinamismo y diversificar la oferta exportadora en un mercado que sigue abriéndose con fuerza a nuestros productos, aseguró Lacouture en sus redes sociales.

La ejecutiva aseguró que mientras las exportaciones del país hacia el mundo crecieron un 0,6% entre enero y julio del 2025, las ventas a Estados Unidos avanzaron un 7,8%, con saltos del 16,9% en sectores no minero energéticos y del 30,7% en el agro.