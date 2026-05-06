Nueva política antidrogas de EE. UU. presiona a Colombia: Amcham advierte efectos comerciales

La nueva política antidrogas anunciada por la Casa Blanca introduce un cambio de enfoque que podría tener implicaciones directas para Colombia, tanto en su relación bilateral con Estados Unidos como en su desempeño económico. Así lo advirtió María Claudia Lacouture, quien señaló que el documento marca un giro relevante en la estrategia frente al narcotráfico.

Según explicó en Mañanas Blu 10:30, ya no se trata solo de contener el problema, sino de enfrentarlo de manera más directa. “Hay un cambio de tono importante donde se pasa de contener a enfrentar”, afirmó, al referirse al enfoque del nuevo documento estadounidense.

En ese contexto, Colombia aparece como un actor central, mencionado en varias ocasiones y señalado como uno de los principales focos en la lucha contra la cocaína.

La presidenta de la AmCham Colombia indicó que este nuevo escenario pone al país “dentro de la lupa” en temas clave, lo que implica mayores exigencias en resultados y cumplimiento de objetivos. Uno de los cambios más relevantes, explicó, es la inclusión de un sistema de medición con metas de corto, mediano y largo plazo, que busca evaluar avances concretos en un periodo cercano a los dos años.



¿Qué efectos podría tener en la economía colombiana?

De acuerdo con Lacouture, el impacto no se limitaría al ámbito de la seguridad. La nueva política podría tener repercusiones económicas directas si no se cumplen los compromisos establecidos.



“Cada una de estas leyes en Estados Unidos tiene y jalona unas medidas que pueden llegar hasta temas comerciales, temas que implican acciones de aranceles”, explicó. En ese sentido, advirtió que un eventual incumplimiento podría traducirse en restricciones que afectarían el comercio bilateral.

Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la dependencia de múltiples sectores productivos colombianos de su relación con Estados Unidos. Para la dirigente gremial, el riesgo es que estas medidas generen “una problemática importante” para la economía nacional.



Cooperación, pero también presión

El documento estadounidense plantea una estrategia de trabajo conjunto con los países aliados, en la que se contempla el acompañamiento en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esta cooperación también implica mayores responsabilidades para Colombia.

Lacouture señaló que el enfoque incluye acciones para desmantelar estructuras criminales desde su origen, lo que exige una coordinación más estrecha entre ambos países. A su juicio, este escenario representa tanto un reto como una oportunidad.

Publicidad

“Es un tema de doble acción entre dos países donde hay una complementariedad”, indicó, al tiempo que subrayó que existe un interés común en enfrentar el narcotráfico y sus efectos en la región.



El riesgo de tensiones bilaterales

Uno de los puntos críticos, según la presidenta de AmCham, es lo que podría ocurrir si Colombia decide no alinearse con la política planteada por Estados Unidos. En ese caso, advirtió, podrían surgir tensiones en la relación bilateral.

“Veríamos una confrontación y fricciones como la vimos el año pasado”, afirmó, al referirse a escenarios recientes de desacuerdos entre ambos gobiernos. Además, señaló que no aprovechar esta coyuntura podría tener consecuencias más amplias.

“Afectaría los ingresos de muchas familias colombianas que dependen de la relación entre Colombia y Estados Unidos”, agregó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: