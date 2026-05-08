Cali refuerza operativos de seguridad y movilidad por celebración del Día de la Madre

Una de las medidas que se implementará este fin de semana en Cali, Valle del Cauca, en el marco de la celebración del Día de la Madre, será la peatonalización parcial del tradicional Parque del Perro.

La movilidad en la zona gastronómica será controlada por agentes de tránsito entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, como parte de la estrategia denominada “Borondeando Ando”, con la que se busca brindar mayor espacio y seguridad a peatones y visitantes.

“Las vías que van a estar cerradas son las del margen izquierdo del Parque del Perro hasta la calle 34. Allí estarán ubicadas las mesas de los establecimientos gastronómicos como una invitación a la peatonalización. El lado derecho del parque tendrá movilidad controlada por parte de nuestros agentes”, explicó Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.

En materia de seguridad, las autoridades anunciaron un despliegue especial de uniformados de la Policía y personal de la Alcaldía en los sectores de mayor afluencia de personas, especialmente en zonas gastronómicas y de rumba, con el fin de prevenir alteraciones del orden público durante la celebración.



“Cerca de 800 hombres y mujeres estarán desplegados a lo largo y ancho de la ciudad, especialmente en las zonas de mayor criticidad, zonas gastronómicas y zonas de rumba. Además, tendremos 32 reacciones motorizadas para atender casos de Policía y seis caravanas por la vida que desarrollaremos junto con las capacidades de la Alcaldía”, señaló el general Herbert Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Entretanto, en los 42 municipios del Valle del Cauca también fue activado el denominado Código Rosa, una estrategia de prevención y atención que busca evitar hechos de violencia durante la celebración del Día de la Madre, fecha que históricamente registra un aumento en casos de agresiones y riñas intrafamiliares.