“Es la temporada más importante del año, más que San Valentín”: Asocolflores sobre Día de la Madre

El Día de la Madre se convirtió en la fecha más importante del año para la industria floricultora colombiana. Así lo aseguró Laura Valdivieso, quien explicó que durante estas semanas el sector concentra una parte clave de sus exportaciones y mueve cientos de millones de dólares.

“Esta es la temporada más importante del año, incluso más que San Valentín”, afirmó la dirigente gremial en diálogo con Mañanas Blu 10:30 al hablar del impacto económico que tiene esta celebración para las flores colombianas en mercados internacionales.

La presidenta de Asocolflores señaló que en apenas dos o tres semanas se exporta cerca del 18 % de todo lo que vende el sector en un año completo. Solo en la temporada pasada, explicó, Colombia exportó cerca de 59.000 toneladas de flores, equivalentes a unos 430 millones de dólares.



Un negocio que depende de las exportaciones

Aunque el Día de la Madre también impulsa ventas en Colombia, el mayor impacto está en el mercado internacional. Valdivieso recordó que el 97 % de la producción floricultora del país se exporta, principalmente hacia Estados Unidos.

“Este es un sector eminentemente exportador”, indicó. Además de EE. UU., las flores colombianas llegan a más de 100 mercados, entre ellos Canadá, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, España y Holanda.



La dirigente explicó que la celebración del Día de la Madre se ha convertido en una fecha global, lo que incrementa la demanda en varios continentes de manera simultánea.

La industria floricultora también tiene un peso importante en el empleo formal del país. Según cifras entregadas por Asocolflores, el sector genera alrededor de 240.000 empleos entre directos e indirectos, y cerca del 60 % corresponde a mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar.

Durante esta temporada, además, la contratación aumenta cerca de un 24% para responder al incremento en la demanda internacional.

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La llegada de Valdivieso a la presidencia del gremio también marca un hecho histórico: es la primera mujer en liderar Asocolflores en tres décadas, en un sector donde la mayoría de la fuerza laboral está compuesta por mujeres.



Dólar bajo y aranceles: los desafíos del sector

Pese al buen momento comercial que representa el Día de la Madre, la industria enfrenta varios retos económicos. La presidenta de Asocolflores reconoció que el comportamiento del dólar ha reducido los márgenes para los exportadores.

“No, definitivamente no es cómodo”, respondió al ser consultada sobre una tasa de cambio cercana a los 3.700 pesos.

A esto se suman otros factores como el aumento en costos logísticos, fertilizantes, plásticos y fletes internacionales, además del impacto de conflictos geopolíticos en mercados globales.

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Valdivieso también mencionó la preocupación por el arancel del 10 % impuesto en Estados Unidos, principal destino de las flores colombianas.



Las flores que más exporta Colombia

Las rosas siguen siendo la principal flor de exportación del país, seguidas por el clavel, producto en el que Colombia es líder mundial. También se destacan los crisantemos, hortensias y astromelias.