Niño Lucas Murillo podrá recibir trasplante de corazón tras mejorar su estado de salud

La Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó que Lucas Murillo, de 7 años, sí podrá recibir un trasplante de corazón, luego de los análisis y procedimientos médicos realizados durante los últimos 15 días.
El menor fue trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga, tras un llamado de ayuda al presidente Abelardo de la Espriella, debido a las complicaciones de salud asociadas a una cardiopatía que padece desde su nacimiento.
Según explicó el médico Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, Lucas ha presentado una mejoría considerable en su estado de salud y recientemente pasó a una unidad de cuidados intensivos intermedios de la institución, en Floridablanca.
El niño Lucas Murillo ya fue sometido a un cateterismo en la Fundación Cardiovascular de Colombia. El menor, de 7 años, recibió apoyo para acceder al procedimiento. Tras el cateterismo, los especialistas realizarán otros exámenes médicos para evaluar su estado #MañanasBlu pic.twitter.com/56u6KbEwN5— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 9, 2026
Durante su atención médica le realizaron un cateterismo y otros estudios especializados, que permitieron establecer las condiciones de su corazón y determinar que es candidato para un trasplante cardíaco.
Ahora, Lucas ingresa a la lista de espera para recibir un corazón compatible. El procedimiento se realizará una vez exista un donante disponible. A sus siete años, el menor ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Además, presenta cianosis e hipertensión pulmonar, condiciones que han obligado a los especialistas a evaluar cuidadosamente cuál será el siguiente paso en su tratamiento.
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Mientras tanto, el niño continuará bajo vigilancia médica permanente en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde su evolución seguirá siendo monitoreada por el equipo especializado.