Niño Lucas Murillo podrá recibir trasplante de corazón tras mejorar su estado de salud

La Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó que Lucas Murillo, de 7 años, sí podrá recibir un trasplante de corazón, luego de los análisis y procedimientos médicos realizados durante los últimos 15 días.

El menor fue trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga, tras un llamado de ayuda al presidente Abelardo de la Espriella, debido a las complicaciones de salud asociadas a una cardiopatía que padece desde su nacimiento.

Según explicó el médico Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, Lucas ha presentado una mejoría considerable en su estado de salud y recientemente pasó a una unidad de cuidados intensivos intermedios de la institución, en Floridablanca.

El niño Lucas Murillo ya fue sometido a un cateterismo en la Fundación Cardiovascular de Colombia. El menor, de 7 años, recibió apoyo para acceder al procedimiento. Tras el cateterismo, los especialistas realizarán otros exámenes médicos para evaluar su estado #MañanasBlu pic.twitter.com/56u6KbEwN5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 9, 2026

Durante su atención médica le realizaron un cateterismo y otros estudios especializados, que permitieron establecer las condiciones de su corazón y determinar que es candidato para un trasplante cardíaco.



Ahora, Lucas ingresa a la lista de espera para recibir un corazón compatible. El procedimiento se realizará una vez exista un donante disponible. A sus siete años, el menor ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Además, presenta cianosis e hipertensión pulmonar, condiciones que han obligado a los especialistas a evaluar cuidadosamente cuál será el siguiente paso en su tratamiento.

Mientras tanto, el niño continuará bajo vigilancia médica permanente en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde su evolución seguirá siendo monitoreada por el equipo especializado.