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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Niño Lucas Murillo podrá recibir trasplante de corazón tras mejorar su estado de salud

Niño Lucas Murillo podrá recibir trasplante de corazón tras mejorar su estado de salud

El menor fue trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga, tras un llamado de ayuda al presidente Abelardo de la Espriella.

LUCAS FRANCESCO MURILLO NIÑO DE LA ESPRIELLA.jpg
Lucas Francesco Murillo
// X: @ABDELAESPRIELLA
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó que Lucas Murillo, de 7 años, sí podrá recibir un trasplante de corazón, luego de los análisis y procedimientos médicos realizados durante los últimos 15 días.

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El menor fue trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga, tras un llamado de ayuda al presidente Abelardo de la Espriella, debido a las complicaciones de salud asociadas a una cardiopatía que padece desde su nacimiento.

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Según explicó el médico Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, Lucas ha presentado una mejoría considerable en su estado de salud y recientemente pasó a una unidad de cuidados intensivos intermedios de la institución, en Floridablanca.

Durante su atención médica le realizaron un cateterismo y otros estudios especializados, que permitieron establecer las condiciones de su corazón y determinar que es candidato para un trasplante cardíaco.

Ahora, Lucas ingresa a la lista de espera para recibir un corazón compatible. El procedimiento se realizará una vez exista un donante disponible. A sus siete años, el menor ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Además, presenta cianosis e hipertensión pulmonar, condiciones que han obligado a los especialistas a evaluar cuidadosamente cuál será el siguiente paso en su tratamiento.

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Mientras tanto, el niño continuará bajo vigilancia médica permanente en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde su evolución seguirá siendo monitoreada por el equipo especializado.

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