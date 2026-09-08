Lucho Díaz sorprendió al niño Lucas con una videollamada que nunca olvidará: esto hablaron

Una llamada que difícilmente olvidará. Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años que se encuentra hospitalizado en Santander mientras recibe atención especializada por una compleja cardiopatía congénita, recibió una sorpresa de su ídolo futbolístico, el colombiano Luis Díaz.

El momento fue posible gracias a la gestión de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que conocieron la historia del menor y supieron que uno de sus grandes sueños es convertirse en futbolista y que su jugador favorito es precisamente Luis Díaz.

“Hoy pudimos llevarle al hospital un saludo de su ídolo, y su sonrisa nos recordó que un pequeño gesto puede convertirse en una gran esperanza”, señaló la Fundación Colombia Luz y Sonrisas en sus redes sociales.

El saludo llegó mientras Lucas permanece bajo cuidado médico en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, hasta donde fue trasladado el pasado 31 de agosto desde Cúcuta en un avión ambulancia.



La historia del menor se hizo conocida en todo el país después de que él mismo publicara un video en el que le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para acceder a los procedimientos médicos que necesitaba. Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una enfermedad en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente.

A sus siete años, el menor ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Además, presenta cianosis e hipertensión pulmonar, condiciones que han obligado a los especialistas a evaluar cuidadosamente cuál será el siguiente paso en su tratamiento.

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Tras la difusión de su historia, la Nueva EPS gestionó su traslado a Santander para que fuera valorado por especialistas de la Fundación Cardiovascular. Allí los médicos deben determinar si Lucas puede ser sometido a una cirugía de Fontan o si, debido a la complejidad de su condición, debe avanzar en el proceso de evaluación para un posible trasplante cardíaco.

En medio de esa batalla médica, el mensaje de Luis Díaz se convirtió en una pausa para Lucas y su familia. La Fundación Luz y Sonrisas contó que esperan que el pequeño pueda conocer personalmente al futbolista en el futuro.

“Gracias, Lucho, por regalarle este momento a Lucas. Esperamos de corazón que puedan conocerse muy pronto”, expresó la organización.

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Por ahora, mientras continúa su proceso médico en Santander, Lucas mantiene vivo uno de sus sueños: algún día convertirse en futbolista. Y este martes, al menos por unos minutos, su ídolo se hizo presente para regalarle una sonrisa en medio de una difícil lucha por su salud.