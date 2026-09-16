Hospital Universitario de Santander amplía telemedicina para endocrinología y reumatología

El Hospital Universitario de Santander amplió su oferta de servicios de telemedicina con la habilitación de atención especializada en endocrinología y reumatología.

La estrategia fue puesta en marcha con el objetivo de facilitar el acceso a especialistas médicos a pacientes que se encuentran en diferentes territorios del país.

El servicio beneficia a usuarios de Nueva EPS, Coosalud y Famisanar, tanto del régimen contributivo como subsidiado. También está disponible para afiliados al Magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

A través de herramientas tecnológicas y mediante la articulación con instituciones de salud locales, los pacientes podrán recibir valoración especializada sin tener que realizar inicialmente largos desplazamientos hacia Bucaramanga.



"La modalidad también busca reducir los gastos de transporte y otros costos asociados para los pacientes y sus familias", dijo Ricardo Hoyos, gerente del Hospital Universitario de Santander.

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En los casos en que el especialista determine que se requiere una valoración presencial, el usuario será remitido y citado directamente en el Hospital Universitario de Santander para continuar con su proceso de atención.

El centro médico atiende a más de 500.000 pacientes al año de diferentes sectores del oriente del país.