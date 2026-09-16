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Hospital Universitario de Santander amplía telemedicina para endocrinología y reumatología

El servicio beneficia a usuarios de Nueva EPS, Coosalud y Famisanar, tanto del régimen contributivo como subsidiado.

Hospital Universitario de Santander.
Hospital Universitario de Santander.
Foto: HUS.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El Hospital Universitario de Santander amplió su oferta de servicios de telemedicina con la habilitación de atención especializada en endocrinología y reumatología.

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La estrategia fue puesta en marcha con el objetivo de facilitar el acceso a especialistas médicos a pacientes que se encuentran en diferentes territorios del país.

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El servicio beneficia a usuarios de Nueva EPS, Coosalud y Famisanar, tanto del régimen contributivo como subsidiado. También está disponible para afiliados al Magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

A través de herramientas tecnológicas y mediante la articulación con instituciones de salud locales, los pacientes podrán recibir valoración especializada sin tener que realizar inicialmente largos desplazamientos hacia Bucaramanga.

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"La modalidad también busca reducir los gastos de transporte y otros costos asociados para los pacientes y sus familias", dijo Ricardo Hoyos, gerente del Hospital Universitario de Santander.

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En los casos en que el especialista determine que se requiere una valoración presencial, el usuario será remitido y citado directamente en el Hospital Universitario de Santander para continuar con su proceso de atención.

El centro médico atiende a más de 500.000 pacientes al año de diferentes sectores del oriente del país.

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