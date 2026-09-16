Ventilador cayó durante una clase y dejó dos estudiantes heridos en Barrancabermeja

Dos estudiantes de quinto grado resultaron heridos, luego de que uno de los ventiladores instalados en el techo del salón se desprendiera mientras recibían clases en la Institución Educativa Agropecuaria La Fortuna, sede A, en Barrancabermeja.

El accidente ocurrió hacia las 8:20 de la mañana. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Educación Distrital, el ventilador cayó de manera repentina y alcanzó a dos alumnos que se encontraban en el aula.

Tras lo ocurrido, el colegio activó el protocolo de atención y se comunicó con los padres de familia, la aseguradora y los servicios de emergencia. Los menores fueron trasladados en ambulancia a la Clínica Reina Lucía para recibir valoración médica.

Uno de los estudiantes sufrió una herida en el rostro y permanece bajo atención médica, acompañado por su familia. Según la Secretaría de Educación, los médicos realizaron las intervenciones necesarias y están a la espera de los resultados de los estudios diagnósticos para establecer su evolución.



El segundo menor recibió un golpe en el brazo derecho. Después de la valoración médica y una radiografía, los especialistas descartaron lesiones de consideración y fue dado de alta.

“Mientras se atendía la emergencia, los demás estudiantes de quinto grado fueron trasladados a otro salón. Además, el orientador escolar realizó acompañamiento emocional para ayudar a los menores a procesar lo sucedido y brindarles un espacio de apoyo”, explicó la Alcaldía en un comunicado.

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La Secretaría de Educación informó que también mantiene seguimiento a los estudiantes y sus familias

Ahora, las autoridades realizarán una revisión técnica de la infraestructura del aula y de los elementos instalados en el techo para determinar qué ocasionó el desprendimiento del ventilador.

Con base en estos resultados se definirán las medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.