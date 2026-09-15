Revolut obtuvo licencia para operar como banco en Colombia: ya hay 200.000 clientes en espera

Revolut recibió la licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con lo que podrá operar como banco regulado en el país y avanza hacia el lanzamiento de su oferta para usuarios colombianos.

La llegada de la compañía se da en medio de una creciente competencia en el sector financiero digital. Revolut asegura que cerca de 200.000 colombianos ya se encuentran en su lista de espera, a la espera de que comiencen sus operaciones.

Entre los servicios que busca ofrecer están herramientas para la gestión del dinero y operaciones internacionales, uno de los principales focos de la compañía en su expansión hacia nuevos mercados.

Con la autorización colombiana, Revolut suma seis licencias bancarias a nivel mundial. La empresa también cuenta con autorizaciones para operar como banco en Reino Unido, Francia, Australia, Lituania y México.



A nivel financiero, Revolut reportó para 2025 ingresos por 6.000 millones de dólares, un crecimiento del 46 % frente al año anterior, y ganancias antes de impuestos por 2.300 millones de dólares. La compañía aún deberá avanzar en las etapas previas al lanzamiento comercial en Colombia, tras completar el proceso regulatorio ante la SFC.