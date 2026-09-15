Protesta bloquea vía Bucaramanga-Bogotá por demoras en los trabajas que adelanta Invías

Transportadores, comerciantes y comunidad de la zona de Pescadero, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, protagonizan desde esta mañana una protesta por las demoras en las obras de recuperación de un tramo afectado por la socavación del río Chicamocha, que mantiene el paso restringido a un solo carril y con prohibición de tránsito para vehículos pesados.

La emergencia se originó en el kilómetro 53 de la vía nacional, en jurisdicción del municipio de Aratoca, donde una creciente súbita del río Chicamocha aceleró la socavación de la banca y comprometió parte de la calzada.

La situación se agravó con las lluvias, al punto de que el Invías debió habilitar el paso a un solo carril ante el riesgo de colapso del sector del puente Pescadero.

Solo después de ocho días del derrumbe la entidad inició las obras de mitigación, consistentes en la construcción de un enrocado en la base del talud para contener el avance de la erosión.



Protesta en Pescadero por retrasos en obras del kilómetro 53 de la vía Piedecuesta–San Gil. A esta hora, habitantes del sector manifiestan su inconformidad por los retrasos en el proyecto del @InviasOficial #VocesySonidos pic.twitter.com/MtSHB1liNH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 15, 2026

Según la comunidad, el Invías había informado que los trabajos terminarían este 15 de septiembre, pero en un comunicado la entidad señaló que las obras se extenderán al menos dos semanas más. Los manifestantes exigen soluciones para habilitar nuevamente el paso de vehículos de carga y reclaman la presencia de la ministra de Transporte en el lugar.

Publicidad

"Se manifiesta el incumplimiento del Invías, ya que se había comprometido a que hoy habilitaban la vía y nada, no hay solución. Se exige una solución completa y solicitamos la presencia de la ministra de Transporte", expresó Luis Lozano, uno de los integrantes de la protesta.

La situación golpea con fuerza a los transportadores de carga, quienes deben utilizar una vía alterna que incrementa en cinco horas el tiempo de recorrido y eleva considerablemente los costos de operación.

Los vehículos pesados deben desviarse por el corredor Tunja, Duitama, Málaga, Pamplona y Bucaramanga, un trayecto que aumenta tiempos de viaje, consumo de combustible y costos logísticos, afectación que termina trasladándose a los precios de los productos que se movilizan por este corredor, uno de los más importantes de Santander.

Publicidad

Mientras tanto, Invías aseguró que las obras de mitigación en el kilómetro 53 ya alcanzan un 75 % de avance y que la meta es culminarlas antes del 30 de septiembre, fecha tras la cual, una vez verificadas las condiciones de seguridad, se levantaría la restricción para vehículos de más de tres ejes.

La entidad también informó que continúa con los estudios y diseños de la solución definitiva para este sector, que registran un 20 % de ejecución.

La protesta se suma a las denuncias de la comunidad sobre el riesgo por la socavación de las bases del puente Pescadero, a lo que se atribuye la pérdida de la banca en el kilómetro 53.

Los habitantes insisten en que los plazos anunciados no se han cumplido y advierten que mantendrán la movilización hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades nacionales.