‘Pasaporte a tu Barrio’: así podrá agendar cita con jornadas especiales en Bucaramanga

Los habitantes de Floridablanca y sectores cercanos tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva alternativa para iniciar el trámite de su pasaporte, con la puesta en marcha del programa ‘Pasaporte a tu Barrio’, de la Oficina de Pasaportes de Santander.

La estrategia busca acercar el servicio a los ciudadanos y evitar que tengan que desplazarse inicialmente hasta la sede ubicada en el Centro Comercial Cacique, en Bucaramanga.

La primera jornada se realizará desde las 8:00 de la mañana en el Coliseo Cubierto del barrio Ciudad Valencia, donde serán habilitados 200 cupos para el agendamiento de citas. La convocatoria está dirigida también a habitantes de sectores como Lagos, Cañaveral, Villabel, Santa Ana y Molinos Bajos.

El director de la Oficina de Pasaportes de Santander, mayor (R) Miguel Ángel Lozano Herreño, explicó que la atención se hará de acuerdo con el orden de llegada y que los ciudadanos deberán presentar su cédula de ciudadanía en buen estado. Para los menores de edad será necesario llevar el registro civil.



Una vez se completen los 200 cupos, los ciudadanos recibirán una cita para acudir, durante las dos semanas siguientes, a la Oficina de Pasaportes, ubicada en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10. En esa segunda etapa se realizará la toma de fotografía y los demás procedimientos necesarios para completar el trámite.

Según la Gobernación de Santander, después de culminar el proceso, el pasaporte podrá ser reclamado en la misma oficina en un plazo de tres días hábiles.

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El costo del documento es de $300.300, aunque quienes presenten un certificado electoral vigente podrán acceder a un 10% de descuento.

Con esta iniciativa, la administración departamental pretende replicar en los barrios del Área Metropolitana la experiencia de ‘Pasaporte a la Provincia’, estrategia con la que busca descentralizar los servicios de la Oficina de Pasaportes y facilitar el acceso de los ciudadanos al documento.