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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El 30 de septiembre terminarían obras en vía a San Gil por socavación del río Chicamocha

El 30 de septiembre terminarían obras en vía a San Gil por socavación del río Chicamocha

Invías mantiene el paso a un carril y la restricción para vehículos de más de tres ejes mientras concluyen las obras de mitigación en el kilómetro 53.

Obras vía San Gil km 53.jpg
Blu Radio. Obras vía San Gil km 53 //Foto: Invías
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Las obras de mitigación que se ejecutan en el sector Pescadero, en el kilómetro 53 de la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, alcanzaron un avance del 75% y, según el Instituto Nacional de Vías, Invías, la intervención estaría terminada antes del próximo 30 de septiembre.

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Los trabajos se realizan para atender las afectaciones ocasionadas por la socavación del río Chicamocha, que comprometió la banca de este corredor. Actualmente, las labores incluyen la instalación de enrocados y el reforzamiento de las estructuras de contención para proteger la vía.

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Mientras se completan estas intervenciones, el tránsito continúa habilitado a un solo carril y se mantiene la restricción para vehículos de más de tres ejes como medida preventiva. Invías indicó que, una vez finalicen las obras y sean verificadas las condiciones de seguridad, se evaluará el levantamiento de esta limitación y el regreso a la movilidad normal.

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La situación ha generado mayores tiempos de desplazamiento y costos para los transportadores y usuarios de la vía, especialmente para quienes deben utilizar recorridos alternos. Entre las rutas habilitadas se encuentran Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona–Bucaramanga y, para vehículos de hasta tres ejes, Socorro–Zapatoca–Girón.

Además de las obras que se ejecutan actualmente, el Invías avanza en los estudios y diseños de una solución definitiva para el sector. Este proceso tiene un avance del 20% y está previsto que concluya en diciembre de 2026, con el propósito de definir las obras necesarias para atender de manera permanente las condiciones que afectan este tramo.

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