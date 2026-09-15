Bucaramanga será sede del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional

Bucaramanga y Girón serán sede, entre el 23 y el 25 de septiembre, del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, un espacio que reunirá a magistrados, académicos y expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos actuales de los derechos, la democracia y la justicia constitucional.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, explicó en entrevista con Blu Radio que, por primera vez en sus casi 35 años de historia, la corporación sesionará en pleno desde el Palacio de Justicia de Bucaramanga. La jornada se cumplirá el 23 de septiembre, antes de dar paso a las actividades académicas del encuentro.

El evento, denominado “La Corte Constitucional para el mundo: voces del constitucionalismo comparado”, tendrá como eje el intercambio de experiencias entre la justicia constitucional colombiana y otros tribunales del mundo. Para ello, llegarán conferencistas de países como Alemania, Italia, Brasil, Estados Unidos, Perú y Ecuador.

“Es un evento que tiene una organización en ocho paneles en donde vamos a tocar las temáticas constitucionales de gran actualidad”, señaló Meneses, quien invitó especialmente a los santandereanos a participar en las jornadas y conocer más de cerca el trabajo de la Corte.



Las actividades académicas se realizarán el 24 y 25 de septiembre en el Teatro Santander de Bucaramanga. Allí se discutirán asuntos como la independencia judicial, los estados de excepción, los derechos sociales, la libertad de expresión, los intercambios jurisprudenciales entre tribunales y el papel del derecho constitucional comparado en el fortalecimiento de la democracia.

Uno de los temas que tendrá especial atención será la inteligencia artificial y su impacto en los derechos fundamentales. Meneses señaló que esta tecnología plantea nuevos retos para el sistema judicial, especialmente frente al uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los jueces y la necesidad de garantizar los derechos en un escenario que cambia rápidamente.

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“Ese es un tema muy interesante para explorar y es el tema de hoy y el tema del mañana”, afirmó la presidenta de la Corte.

La discusión también abordará los desafíos que han surgido con el crecimiento de las redes sociales. Meneses explicó que la Corte ha identificado un aumento importante de acciones de tutela relacionadas con la protección de derechos fundamentales en estas plataformas, particularmente por las tensiones entre la libertad de expresión y derechos como el buen nombre y la honra.

A esto se suman interrogantes sobre cuándo procede la tutela en estos casos, qué mecanismos deben agotarse antes de acudir a la justicia y cuál es la responsabilidad de las grandes plataformas frente a contenidos que pueden afectar derechos fundamentales.

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El encuentro comenzará el 23 de septiembre con un acto inaugural en el Parque de las Nieves, en San Juan de Girón. Posteriormente, las jornadas académicas en Bucaramanga permitirán contrastar las experiencias de diferentes sistemas jurídicos y analizar cómo las decisiones y herramientas constitucionales circulan entre países, se adaptan a distintos contextos y pueden generar nuevos aportes.

Para la Corte Constitucional, este diálogo internacional también busca mostrar el alcance que ha tenido la jurisprudencia colombiana en otras jurisdicciones y fortalecer su participación en la discusión global sobre la protección de los derechos y la democracia.