Congreso exige soluciones inmediatas para la vía Bucaramanga-Bogotá

La crisis que atraviesa el corredor vial Bogotá–Bucaramanga, Ruta de los Comuneros, será objeto de una mesa de trabajo con el Invías, manifestantes, veedores y otros actores, en la que se buscará definir acciones inmediatas para atender las dificultades que presenta esta conexión estratégica para Santander y el nororiente del país.

El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto Rueda, coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento al corredor Bogotá–Bucaramanga, anunció que en el encuentro se planteará al Invías la necesidad de ejecutar obras urgentes y conocer de primera mano los avances y cronogramas previstos para recuperar la movilidad.

"Entre las propuestas está el mantenimiento correctivo y preventivo de algunos tramos, la construcción de un tercer carril o zona de adelantamiento en el sector de Pescadero y la terminación de la variante de San Gil", dijo el congresista.

Logramos la creación de la Comisión Accidental de Seguimiento al corredor Bogotá–Bucaramanga, Ruta de los Comuneros, que radiqué el pasado 12 de agosto.



Desde ahí exigiremos a @MinTransporteCo , @InviasOficial y @ANI_Colombia informes claros sobre contratos, obras y cronogramas… pic.twitter.com/jnTqBjAkzi — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) September 2, 2026

También se solicitará avanzar en la construcción de una segunda variante en el corredor, que podría corresponder a Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

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Desde esta instancia, afirmó, se exigirá al Ministerio de Transporte, Invías y la ANI información clara sobre los contratos, las obras y los cronogramas relacionados con Pescadero, además del manejo de los recursos de los peajes en Santander.

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“Bucaramanga no puede darse el lujo de perder esta conexión con el centro del país”, manifestó el congresista, quien anunció un seguimiento permanente a la situación de la carretera.

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Uno de los principales puntos de preocupación continúa siendo el sector de Pescadero, donde las afectaciones asociadas a la erosión en el Cañón del Chicamocha han generado restricciones y dificultades para el transporte.

Pinto Rueda cuestionó los retrasos en las soluciones anunciadas y aseguró que el plazo establecido por Invías para avanzar en el restablecimiento del paso de carga pesada ya se cumplió.

Ante esta situación, se anunció la presentación de un derecho de petición ante Invías para conocer las medidas preventivas adoptadas, el diagnóstico técnico de la zona y los cronogramas de las acciones previstas.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también ha cuestionado el manejo de los recursos provenientes de los peajes instalados en el departamento.

“Es una vía nacional, los peajes los recauda el Gobierno nacional. Nosotros firmamos el convenio Los Comuneros para que esos peajes se inviertan en esa vía, no se ha cumplido”, señaló el mandatario.

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Díaz Mateus indicó que se encuentra pendiente una reunión con el Ministerio de Transporte para exigir que se dé cumplimiento al convenio y que los recursos sean destinados a las necesidades del corredor vial.

Juan, es una vía nacional, los peajes los recauda el gobierno nacional, nosotros firmamos el convenio los comuneros para que esos peajes se inviertan en esa vía, no se ha cumplido, estamos pendientes de reunión con mintransporte para exigir que se aplique el convenio. https://t.co/alF9FEj0oL — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 2, 2026

El ingeniero y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, también se pronunció sobre la situación y aseguró que se espera que las inversiones anunciadas para Santander permitan solucionar de manera definitiva las dificultades de infraestructura que afectan al departamento.

Bucaramanga no puede darse el lujo de perder esta conexión con el centro del país.



4 años de atraso del gobierno Petro y miren como estamos… en Pescadero, el plazo anunciado por INVIAS para avanzar en el restablecimiento del paso de carga pesada ya se cumplió.



Por eso… pic.twitter.com/jEWTPHJDgy — Carlos Bueno (@cebuenocad) September 1, 2026

La discusión sobre la Ruta de los Comuneros vuelve así al centro de la agenda regional, en medio de las afectaciones que genera el estado del corredor para transportadores, comunidades, comerciantes y el sector turístico.

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El desafío ahora será que las entidades nacionales definan recursos, responsables y fechas concretas para las intervenciones, especialmente en Pescadero, mientras Santander reclama el cumplimiento de los compromisos relacionados con los peajes y la modernización de esta conexión estratégica con el centro del país.