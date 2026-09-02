Tragedia en Ocaña: balacera durante cobro de extorsión dejó dos muertos y tres heridos

Un grave enfrentamiento armado en el barrio Juan XXIII del municipio de Ocaña dejó un saldo de dos personas muertas y tres heridas.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta una vivienda con el fin de realizar el cobro de una extorsión.

Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, en el lugar se desató una balacera. Al arribar los uniformados de la policía para atender el caso, el fuerte cruce de disparos cobró la vida de uno de los presuntos extorsionistas y de una mujer, quien era la víctima del chantaje.

El violento hecho dejó, además, tres personas heridas: dos agentes de la policía que atendieron la emergencia y un menor. Todos los lesionados fueron trasladados de urgencia y reciben atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares.



Actualmente, las autoridades de la fuerza pública adelantan un riguroso "plan candado" en la región para dar con el paradero y lograr la captura del otro delincuente que logró escapar tras el tiroteo.

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