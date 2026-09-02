Policía revela cómo habría llegado el taxi bomba a Los Patios, Norte de Santander: pasó por trocha

La Policía Metropolitana de Cúcuta reveló nuevos detalles de la investigación por el atentado con un taxi bomba registrado en Los Patios, Norte de Santander, y señaló que ya tiene identificada la ruta que habría seguido el vehículo antes de llegar al lugar de la explosión.

El coronel Jimmy Velázquez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó en entrevista con Mañanas Blu que los investigadores trabajan junto con la Fiscalía para establecer con precisión el recorrido del automotor y las circunstancias en las que fue utilizado para cometer el ataque.

Taxi bomba habría pasado por una trocha

De acuerdo con el oficial, la ruta que está siendo investigada comienza en inmediaciones de Villa del Rosario, continúa por la denominada trocha Primera de Mayo y posteriormente sigue hacia Los Patios, antes de dirigirse hacia el sector donde ocurrió el atentado.

“Tenemos avances investigativos y ya tenemos identificada la ruta que utilizó este vehículo”, señaló Velázquez.



El coronel explicó que esta información hace parte de las labores que adelantan los investigadores de la Policía en coordinación con la Fiscalía.

Según la Policía, el trayecto desde el sector fronterizo de Villa del Rosario hasta el lugar del ataque puede tomar aproximadamente 15 a 20 minutos en vehículo.

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Más de 400 pasos ilegales en la frontera

Uno de los elementos que dificulta el control de la zona es la existencia de numerosos pasos ilegales entre Colombia y Venezuela.

Velázquez indicó que en el tramo fronterizo comprendido entre Villa del Rosario y Puerto Santander existen más de 400 pasos ilegales, conocidos como trochas, que son utilizados para diferentes actividades ilícitas.

El oficial explicó que estos pasos pueden ser abiertos, cerrados o incluso modificados, lo que representa un desafío para las autoridades encargadas de controlar el movimiento en la zona fronteriza.

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La Policía investiga si alguno de estos puntos fue utilizado para el ingreso del vehículo involucrado en el atentado. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta señaló que este aspecto todavía está siendo verificado con la Fiscalía.

Por ahora, la información entregada públicamente por la institución apunta a una ruta que habría comenzado en el sector de Villa del Rosario, habría pasado por la trocha Primera de Mayo y continuado hacia Los Patios.

La investigación también busca identificar a las personas que participaron en el traslado del vehículo y determinar cómo fue preparado para el atentado.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: