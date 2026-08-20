Juez condenó a prisión a exsecretario de Fundación San José por títulos falsos de Juliana Guerrero

Una juez condenó y avaló el preacuerdo presentado por la Fiscalía con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, dentro de la investigación por la presunta expedición de títulos académicos falsos relacionados con Juliana Andrea Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad ideológica y, como resultado del preacuerdo, cumpliría una pena de tres años de prisión.

Mientras avanzaba esta diligencia, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación programada en su contra dentro de la investigación por la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos que habrían sido utilizados en su aspiración para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes. La audiencia deberá ser nuevamente agendada luego de una solicitud de aplazamiento.

En el caso del exsecretario de la Fundación Universitaria San José, la Fiscalía sostuvo que, en ejercicio de sus funciones, habría autorizado la expedición de dos diplomas académicos que no correspondían a la realidad.



Según explicó la fiscal durante la audiencia, Gutiérrez Martínez “autorizó la expedición de 2 diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria”, documentos que tenían fecha del primero de julio de 2025.

La Fiscalía señaló que mediante esos documentos se hizo constar que Guerrero había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtener los títulos, pese a que, según la investigación, esas circunstancias no correspondían a la verdad.

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“Contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones”, explicó la fiscal, quien agregó que Gutiérrez habría autorizado posteriormente la expedición de los títulos pese a que la entonces aspirante no había cumplido algunos de los requisitos exigidos.

Entre las irregularidades señaladas por el ente investigador está que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro requeridas para obtener el título profesional y las pruebas TIT exigidas previamente para el grado de tecnóloga.

La Fiscalía también indicó que no existían registros académicos reales que respaldaran los títulos en las plataformas institucionales y que tampoco se había acreditado el cumplimiento del plan de estudios.

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“Tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológico”, afirmó la fiscal.

De acuerdo con la explicación entregada durante la audiencia, Gutiérrez Martínez tenía un usuario con perfil de administrador en el sistema de la Fundación Universitaria San José, lo que le permitía realizar diferentes actuaciones relacionadas con la validación y expedición de documentos académicos.

La fiscal sostuvo que ese perfil le permitía “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”, y aseguró que eso fue lo que habría ocurrido en el caso de Guerrero.

Según la Fiscalía, validadores externos no habían autorizado la expedición de los dos títulos académicos, pero Gutiérrez Martínez, utilizando su perfil, habría autorizado posteriormente la expedición de los documentos.

“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, señaló la representante del ente acusador.

Como parte de la negociación, el exsecretario Luis Carlos Gutiérrez, pidió perdón asegurando que “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto, Y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”.