Capturan en Bogotá a coronel del Ejército señalado de presuntos vínculos con ELN y disidencias

El Ejército confirmó la captura, en Bogotá, del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, diligencia que se realizó en el Cantón Norte en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con inteligencia, la captura está relacionada con una investigación que busca establecer los presuntos vínculos del oficial con organizaciones armadas ilegales y actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

La investigación habría sido adelantada a partir de labores de contrainteligencia, que establecieron, de manera preliminar, posibles contactos del coronel con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, con presencia en Arauca, y con estructuras asociadas a las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, en el departamento de Nariño. Incluso, al coronel lo habian trasladado de Tumaco a Bogotá para tenerlo en el radar por cuenta de la información que manejaba contrainteligencia.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, estos presuntos vínculos se habrían presentado en diferentes periodos. Uno de ellos correspondería a los años 2024 y 2025, mientras que otro estaría relacionado con hechos ocurridos entre 2019 y 2020.

Dentro de las líneas de investigación se busca determinar si durante esos periodos el oficial habría recibido, presuntamente, sumas de dinero provenientes de estas organizaciones criminales, a cambio de actuaciones que habrían favorecido sus intereses. Sin embargo, estos señalamientos hacen parte de la investigación y deberán ser esclarecidos ante las autoridades judiciales.



Tras la captura, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

Coronel Carlos Didier Pérez Amorocho. Foto suministrada.

El oficial es señalado de responder, según la orden judicial, por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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A través de un comunicado, el Comando del Ejército Nacional confirmó que la diligencia se llevó a cabo contra un oficial superior activo y aseguró que la institución brindó todas las garantías y facilidades necesarias para que las autoridades pudieran ejecutar la orden judicial.

El Ejército señaló además que respeta el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, al tiempo que reiteró su compromiso con las autoridades judiciales y con el esclarecimiento de los hechos.

La institución sostuvo que su actuación se desarrolló en el marco del respeto a la justicia y la institucionalidad, mientras el proceso contra el oficial continúa ante las autoridades competentes.

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Ahora será la Fiscalía y los jueces encargados del proceso los que deberán determinar el alcance de las acusaciones, establecer la responsabilidad individual del coronel y definir su situación jurídica dentro de la investigación.