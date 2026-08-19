Tribunal de Bogotá legaliza captura de Luis Fernando Velasco, quien cumplirá casa por cárcel

El Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se puso a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para cumplir una medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, relacionados con las actuaciones que son materia de investigación dentro del caso de corrupción de la UNGRD.

La decisión se conoce después de que recientemente la Corte amparara los derechos del exministro mediante un fallo de tutela, en el que ordenó su libertad y la revisión de su situación jurídica. El alto tribunal analizó si durante la actuación judicial anterior se había presentado una afectación al debido proceso.

En esa revisión, la Corte concluyó que la autoridad judicial de control de garantías había sobrepasado los límites constitucionales y legales al imponer una medida más severa que la detención domiciliaria que había solicitado originalmente la Fiscalía.



Con la nueva actuación judicial en el Tribunal, Velasco quedó nuevamente a disposición de las autoridades para cumplir la medida de aseguramiento domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por los hechos relacionados con la UNGRD.

Durante la diligencia, el exministro se refirió públicamente a las acusaciones que enfrenta y aseguró que ha decidido comparecer ante la justicia para responder por el proceso.

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“He querido darle la cara a la justicia, enfrentar en los espacios que debo enfrentar este tipo de acusaciones”, afirmó Velasco durante la audiencia.

El exfuncionario aprovechó, además, la diligencia pública para hacer una precisión sobre el alcance de las acusaciones que enfrenta. “Como es una audiencia pública, también quiero dejar la constancia muy clara de que este proceso no está relacionado con apropiación de recursos”, manifestó.

Velasco agregó que esa misma posición ya la había expuesto anteriormente ante la Fiscalía. “Como lo señaló anteriormente en otra audiencia de la Fiscalía, a mí no se me acusa de apropiarme de recursos públicos de ninguna índole”, sostuvo.