Exfiscal Moreno Ocampo de la CPI advierte qué pasaría si Colombia se retira de la Corte

La posibilidad de que Colombia se retire de la Corte Penal Internacional (CPI) abriría un debate sobre la manera en que el país enfrentaría la violencia y el crimen organizado, de acuerdo con Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal de ese tribunal.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Moreno Ocampo se refirió al rumor sobre una eventual intención del Gobierno de Abelardo De La Espriella de retirar a Colombia de la CPI, en medio de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra este organismo internacional.

El exfiscal comenzó por señalar que Colombia, como Estado soberano, tendría derecho a tomar esa decisión. Sin embargo, manifestó que, en su opinión, la CPI ha tenido un papel importante para el país.

“Personalmente yo creo que la Corte Penal Internacional ayudó un montón a Colombia a manejar la violencia”, afirmó Moreno Ocampo.



El debate que enfrentaría Colombia

Para el exfiscal, la discusión sobre una eventual salida de Colombia de la CPI va más allá de la permanencia o no del país en el tribunal.

Moreno Ocampo planteó que el asunto central está relacionado con la forma en que Colombia enfrentará el crimen organizado en el futuro.

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“Es cómo Colombia enfrenta el crimen organizado, si lo hace con militares o con justicia”, sostuvo.

Según explicó, ese es un problema que considera especialmente relevante debido a la política impulsada actualmente por el Gobierno de Estados Unidos frente a los narcotraficantes.

“El gobierno de Trump actual quiere que los narcotraficantes sean enemigos, a los que se puede matar”, afirmó el exfiscal.

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Moreno Ocampo agregó que esa situación tendría una implicación directa para Colombia al considerar que las acciones contra esos grupos podrían desarrollarse dentro del territorio nacional.

“Por eso los van a matar dentro de Colombia. Así que es un problema muy serio”, señaló.

¿Qué está en juego con la CPI?

Moreno Ocampo explicó que el debate sobre la Corte Penal Internacional forma parte de una discusión más amplia sobre cómo los países manejan sus conflictos.

Según el exfiscal, existen dos caminos: recurrir a la guerra y al uso de la fuerza para enfrentar los conflictos, o acudir a la justicia mediante investigaciones y procesos penales.

“Es el debate guerra-justicia, es el debate real”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la CPI puede sobrevivir a la presión que actualmente enfrenta, teniendo en cuenta que son 126 países los que hacen parte del tribunal, según indicó durante la entrevista.

Moreno Ocampo también sostuvo que la Corte Penal Internacional tiene una particularidad frente a otras instituciones internacionales: a su juicio, es la única institución global que puede actuar de manera imparcial.

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“La Corte Penal Internacional es la única institución global imparcial. No hay otra”, aseguró.

El exfiscal explicó que esta característica genera tensiones con países grandes que buscan utilizar su poder militar para manejar conflictos, y mencionó específicamente a Estados Unidos y Rusia.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: