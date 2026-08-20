A la cárcel dos señalados por el asesinato del dragoneante del Inpec Wilber Martínez en Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, señalados de su presunta responsabilidad en el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Wilber Ferney Martínez, ocurrido el pasado 13 de agosto en Itagüí, Antioquia.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la seccional Medellín, los dos hombres habrían llegado en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, donde se habría ejecutado el ataque contra el funcionario del Inpec.

Según la Fiscalía, el crimen habría sido cometido con una pistola provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza.

Arenas Torres es señalado de haber disparado contra Martínez, quien, según la investigación, se encontraba de espaldas y en estado de indefensión al momento del ataque.



Entretanto, Patiño Garzón es señalado de, presuntamente, conducir el vehículo utilizado para llegar hasta el lugar en el que se habría cometido el homicidio y posteriormente facilitar la huida de los responsables.

La reacción de las autoridades permitió la captura de los dos hombres pocos minutos después de ocurrido el ataque. Unidades de la Policía Nacional los ubicaron en el barrio Guayabal de Medellín.

Publicidad

Durante el procedimiento fueron incautados el taxi que habría sido utilizado para trasladarse hasta el lugar de los hechos y el arma de fuego que, según la investigación, habría sido utilizada para atentar contra el dragoneante.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambas conductas agravadas.

Los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.