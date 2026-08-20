Aprueban preacuerdos de alias 'Caleño' y Cristian González por magnicidio de Miguel Uribe

Una juez penal especializada avaló la negociación judicial alcanzada mediante preacuerdo entre la Fiscalía y Jhorman David Mora Silva, alias 'Caleño', y Cristian Camilo González Ardila, quienes reconocieron su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay.

Como resultado del preacuerdo, Mora Silva deberá cumplir una pena de 15 años y 8 meses de prisión, mientras que González Ardila fue condenado a 11 años y 7 meses de prisión.

Los dos procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

De acuerdo con la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva tuvo participación en la preparación del ataque y fue quien contactó al menor de edad que posteriormente disparó contra Miguel Uribe Turbay.



Miguel Uribe Turbay. Foto: archivo Blu Radio.

La Fiscalía estableció además que, durante el día del atentado, Mora Silva sostuvo una videollamada con otros integrantes del plan criminal, entre ellos Elder José Arteaga Hernández. Durante esa comunicación, según la investigación, el adolescente recibió instrucciones precisas relacionadas con la forma en que debía proceder para ejecutar el ataque.

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La participación de Mora Silva, de acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía, estuvo relacionada con labores de contacto y coordinación dentro del plan que terminó con el ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial.

Por su parte, Cristian Camilo González Ardila aceptó que se vinculó al plan criminal con el compromiso de recoger en una motocicleta al menor de edad que ejecutó el atentado, con el propósito de facilitar su huida después del ataque.

Como parte de esa labor, González Ardila recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible de la motocicleta y permitir su desplazamiento hasta el punto que había sido acordado para recoger al menor.

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Sin embargo, el plan de escape no se concretó como estaba previsto. Con las dos sentencias conocidas este jueves, ya son siete las condenas en firme relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.