Fiscalía verifica versión sobre “Escolta Senador” y otros implicados del magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación mantiene las labores de verificación y análisis de elementos de prueba dentro de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con el propósito de judicializar a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, quiénes estuvieron detrás del crimen, determinar el origen del pago para ejecutarlo y esclarecer si existió una motivación adicional para ordenar el asesinato.

Dentro de esas diligencias, uno de los elementos que siguen verificando y analizando es la información entregada en el interrogatorio del menor de 17 años que se presentó voluntariamente ante las autoridades y posteriormente escapó de un centro del ICBF.

Su testimonio es objeto de análisis por parte de los investigadores debido a las referencias que hizo sobre la estructura que participó en el atentado y, particularmente, sobre un supuesto “Escolta del Senador”, que habría aparecido registrado en el teléfono de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, señalado como uno de los integrantes y líderes de la organización que habría materializado en Bogotá la solicitud criminal atribuida a la Segunda Marquetalia.

La Fiscalía busca establecer la veracidad, alcance y correspondencia de esta información con los demás elementos recopilados en el proceso.



En su declaración, el menor relató que conoció a un hombre identificado como José Cedeño y que, posteriormente, habría tenido contacto con ‘Chipi’. Según su versión, entre el 24 y el 26 de mayo recibió una propuesta para ejecutar el homicidio a cambio de 20 millones de pesos. El joven aseguró: “CHIPI me dice que había un trabajo de unos cuantos millones y me muestra la foto de una persona y me dice que a él tocaba matarlo”.

El menor sostuvo que inicialmente no sabía que la persona señalada era un senador o candidato y agregó que ‘Chipi’ le habría dicho que tenía “unos escoltas” vinculados con él. También mencionó a un hombre conocido como ‘Firma’, a quien, según su relato, otros integrantes de la organización reconocían como una autoridad dentro de la estructura en Bogotá.

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De acuerdo con el interrogatorio, “Firma es el que lleva el control de ese grupo aquí, en Bogotá” y sería quien autorizaba, según la versión entregada, el acceso a armas, vehículos y motocicletas. El joven también afirmó que el supuesto homicidio contra el senador hacía parte de una lista de “vueltas” que el grupo tendría previstas en Bogotá.

Sobre esa expresión, explicó que se refería a “sicariatos, homicidios” y aseguró que los integrantes de la estructura contaban con un grupo de WhatsApp en el que, según su versión, se compartían fotografías e información de las personas que serían víctimas de los ataques, el designado chat "Plata o Plomo".

Cámara ardiente - Miguel Uribe Foto: AFP

En ese supuesto grupo, el menor mencionó a ‘Chipi’, William, a quien identificaba como el “hermano”, a alias ‘Gabriela’, a quien posteriormente identificó como Katherine, y a otro hombre llamado Erik Josué, de quien dijo no recordar el apellido, un hombre venezolano y tatuador en Soacha que habría conocido el plan criminal.

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El testimonio adquiere relevancia porque el joven aseguró que en ese grupo se compartía información relacionada directamente con el senador. Según dijo, allí fueron enviadas “ubicaciones” y datos sobre las actividades que realizaba el entonces candidato. También afirmó que los integrantes de la estructura conocían la ubicación de su vivienda y de una camioneta utilizada por él.

El menor señaló, además, que, según las conversaciones que alcanzó a observar, se analizaban los recorridos que realizaba el senador. En particular, afirmó que hablaban de un camino o callejón por el que Miguel Uribe debía pasar cerca de su vivienda y de la posibilidad de ejecutar el ataque en ese punto.

Uno de los elementos que sigue siendo objeto de especial verificación por parte de la Fiscalía corresponde a una comunicación de alias ‘Chipi’ con un contacto que, según el interrogado, estaba guardado en su teléfono como “Escolta Senador”.

El menor aseguró que el mismo día del atentado ‘Chipi’ realizó una llamada por WhatsApp a ese contacto. De acuerdo con su declaración, ‘Chipi’ hablaba poco sobre esa persona, pero decía que la información sobre el senador la estaba obteniendo por alguien que tenía relación con él.

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto Foto: Facebook Miguel Uribe

El interrogado también relató un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando se encontraba con ‘Chipi’ en un taller de motos. Según su versión, en ese lugar observó que el señalado realizó una llamada al mismo contacto identificado como “ESCOLTA SENADOR”. La comunicación, de acuerdo con el testimonio, fue muy corta.

“Esa llamada no duró ni tres segundos, solamente contestó esa persona y respondió ‘HAY MANIFESTACIONES’”, aseguró el menor en el interrogatorio.

La Fiscalía continúa en la investigación para establecer la veracidad y alcance de estas afirmaciones mediante el análisis de los dispositivos, comunicaciones y demás elementos materiales probatorios que hagan parte de la investigación. En particular, será necesario determinar si el contacto denominado “Escolta del Senador” corresponde efectivamente a una persona cercana al esquema de seguridad de Miguel Uribe y cuál era la naturaleza de la información que habría sido transmitida a alias ‘Chipi’ en la línea de investigación que busca determinar si hubo fallas en las decisiones de la UNP.