Fiscalía radica solicitud de imputación de cargos contra periodista Ricardo Orrego

El Grupo de Tareas Especiales conformado por la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el presentador y periodista Ricardo Orrego Arboleda.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía como parte de la investigación que se adelanta por la presunta responsabilidad de Orrego Arboleda en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. Los elementos materiales probatorios recopilados hasta el momento dan cuenta, preliminarmente, de cinco posibles víctimas.

Publicidad

De acuerdo con la información de la investigación, los hechos que son materia de verificación se habrían presentado entre 2012 y 2024. La Fiscalía adelanta las actuaciones correspondientes a partir de los elementos recopilados dentro del proceso y será en la audiencia de imputación donde se expondrán ante un juez de control de garantías los hechos jurídicamente relevantes y la atribución concreta de responsabilidad que pretende formular el ente acusador.

La solicitud de audiencia quedó radicada ante el sistema judicial y ahora será el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, el encargado de fijar la fecha en la que se llevará a cabo la diligencia.