Motociclista es grabado haciendo peligrosa maniobra en una vía de Santander: quedó vivo de milagro

Realizar maniobras peligrosas en carretera no solo pone en riesgo la vida de quien conduce, sino también la de los demás actores viales. Un descuido, una maniobra prohibida o el exceso de confianza pueden ser suficientes para provocar un accidente y convertir una imprudencia en una tragedia.

En las vías donde circulan vehículos a alta velocidad, este tipo de comportamientos representan un peligro aún mayor. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas que puedan poner en riesgo a otros conductores. Precisamente, un accidente de este tipo ocurrió en una vía en Santander, donde un motociclista puso su vida en riesgo por hacer una maniobra muy arriesgada.

Motociclista perdió el control tras hacer maniobras peligrosas

El hecho ocurrió en la recta de El Cucharo, en el tramo que comunica a San Gil con Socorro, Santander, donde un motociclista fue grabado mientras hacía maniobras prohibidas frente a otros conductores.



El espectáculo, sin embargo, duró apenas unos segundos. El motociclista perdió el control de la moto al ver que estaba a punto de invadir el carril contrario y terminó estrellándose sobre la vía. Un testigo logró registrar en video toda la escena.

Tras el hecho, el sujeto se levanta con dificultad evidenciando que sí sufrió golpes de consideración, por lo que decidió quedarse sentado por varios minutos a un lado de la vía, a la vista de los demás conductores que pasaban por el lugar.

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El sector ya es conocido por la ocurrencia de accidentes, lo que vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los conductores y las consecuencias que deberían enfrentar quienes llevan a cabo este tipo de maniobras.

Frente a estos hechos de imprudencia, las autoridades han advertido a los conductores, que no solo están poniendo en riesgo su vida, sino también la de los demás actores viales que sí están respetando las normas de tránsito.

El video se volvió viral en redes sociales, internautas comentaron que este tipo de maniobras son peligrosas, otros manifestaron su enojo con el motociclista e indicaron que debió recibir un castigo ejemplar para evitar que estas conductas se repitan en las vías del país.

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Video del motociclista