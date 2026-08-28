En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Nepal
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Lucho Díaz marca en el debut del Bayern: 28 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este viernes.

Podcast Blog Deportivo (1).jpg
Podcast Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:

  • Julián Álvarez continúa en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el Atlético de Madrid. El delantero argentino completó varios días sin entrenarse con el equipo mientras sigue sin resolverse su posible salida. El Arsenal estaría dispuesto a pagar cerca de 120 millones de euros, mientras el Barcelona continúa interesado, aunque el Atlético no pretende reforzar a un rival directo.
  • José Luis García, técnico de Llaneros FC, cuestionó la expulsión de John Vázquez ante Millonarios. El entrenador aseguró que, tras revisar la jugada y el reglamento, considera que el contacto pudo ser temerario, pero no tuvo la intensidad suficiente para ser considerado fuerza excesiva.
  • Luis Díaz marcó su primera anotación de la temporada en el estreno del Bayern Múnich en la Bundesliga. El colombiano anotó el quinto gol en la victoria 5-1 sobre Stuttgart.
  • Daniel Muñoz podría cambiar de equipo antes del cierre del mercado de fichajes. Nottingham Forest y Everton presentaron ofertas por el lateral colombiano, quien fue suplente con Crystal Palace ante Manchester City.
  • Conmebol definirá en septiembre la sede de la Copa América 2028. Estados Unidos aparece como una alternativa especialmente atractiva por los ingresos, pues cada federación recibiría cerca de 16 millones de dólares solo por participar, frente a unos 4 millones si el torneo se disputa en Sudamérica.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad