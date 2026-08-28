Lucho Díaz marca en el debut del Bayern: 28 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Julián Álvarez continúa en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el Atlético de Madrid. El delantero argentino completó varios días sin entrenarse con el equipo mientras sigue sin resolverse su posible salida. El Arsenal estaría dispuesto a pagar cerca de 120 millones de euros, mientras el Barcelona continúa interesado, aunque el Atlético no pretende reforzar a un rival directo.

continúa en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el Atlético de Madrid. El delantero argentino completó varios días sin entrenarse con el equipo mientras sigue sin resolverse su posible salida. El Arsenal estaría dispuesto a pagar cerca de 120 millones de euros, mientras el Barcelona continúa interesado, aunque el Atlético no pretende reforzar a un rival directo. José Luis García , técnico de Llaneros FC, cuestionó la expulsión de John Vázquez ante Millonarios. El entrenador aseguró que, tras revisar la jugada y el reglamento, considera que el contacto pudo ser temerario, pero no tuvo la intensidad suficiente para ser considerado fuerza excesiva.

, técnico de Llaneros FC, cuestionó la expulsión de John Vázquez ante Millonarios. El entrenador aseguró que, tras revisar la jugada y el reglamento, considera que el contacto pudo ser temerario, pero no tuvo la intensidad suficiente para ser considerado fuerza excesiva. Luis Díaz marcó su primera anotación de la temporada en el estreno del Bayern Múnich en la Bundesliga. El colombiano anotó el quinto gol en la victoria 5-1 sobre Stuttgart.

de la temporada en el estreno del Bayern Múnich en la Bundesliga. El colombiano anotó el quinto gol en la victoria 5-1 sobre Stuttgart. Daniel Muñoz podría cambiar de equipo antes del cierre del mercado de fichajes . Nottingham Forest y Everton presentaron ofertas por el lateral colombiano, quien fue suplente con Crystal Palace ante Manchester City.

. Nottingham Forest y Everton presentaron ofertas por el lateral colombiano, quien fue suplente con Crystal Palace ante Manchester City. Conmebol definirá en septiembre la sede de la Copa América 2028. Estados Unidos aparece como una alternativa especialmente atractiva por los ingresos, pues cada federación recibiría cerca de 16 millones de dólares solo por participar, frente a unos 4 millones si el torneo se disputa en Sudamérica.

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