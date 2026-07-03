Quetame y La Mojana están en alerta roja por posibles crecientes de ríos tras las lluvias: Ideam

El Ideam emitió una alerta roja en varios ríos y cuencas hidrográficas del país por el riesgo de crecientes súbitas, inundaciones y niveles altos, como consecuencia de las lluvias registradas durante los últimos días. Entre los puntos que generan mayor preocupación se encuentra el municipio de Quetame, en Cundinamarca, donde persisten condiciones que podrían afectar a las comunidades ubicadas cerca de los cauces.

Para Quetame, el Ideam advierte sobre la probabilidad de crecientes súbitas en el río Guayuriba y en sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Blanca, Estaqueca, Las Jotas y San Marcos, así como en los ríos Blanco y Negro. La entidad recuerda que un deslizamiento ocurrido sobre la quebrada Estaqueca generó un represamiento que podría ocasionar una avenida torrencial si llega a colapsar, por lo que la vigilancia debe mantenerse de manera permanente.

La alerta también cobija a otros municipios de Cundinamarca como Choachí, Fómeque, Guayabetal, Gutiérrez y Une, que están en la misma cuenca hidrográfica, mientras que las autoridades mantienen seguimiento especial a las condiciones de los afluentes que desembocan en el río Guayuriba.

En el Meta, la alerta roja se mantiene por los niveles altos en el río Ariari y riesgo de crecientes súbitas en numerosos caños y afluentes, situación que mantiene bajo vigilancia a municipios como Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa. También persiste la preocupación por un represamiento en el río Tonoa, originado por un deslizamiento de tierra.



La entidad igualmente mantiene alerta roja por niveles altos en el río Inírida, tanto en su parte media como baja, con especial atención para los municipios de Inírida, Morichal, Mapiripán, San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores. A esta situación se suma el río Guaviare, donde las comunidades ribereñas de Cumaribo, Mapiripán, Barrancominas e Inírida deben permanecer atentas ante posibles afectaciones por el incremento de los niveles.

En Casanare y parte de Boyacá continúan las alertas por crecientes súbitas en importantes cuencas como las de los ríos Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo, Túa y Casanare. Municipios como Tauramena, Aguazul, Maní, Yopal, Orocué, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Trinidad, Pore y Támara hacen parte de las zonas donde las lluvias podrían provocar aumentos rápidos en los caudales.

Emergencia en Quetame. Foto: imagen de archivo, Gobernación de Cundinamarca,

Otra de las situaciones críticas continúa presentándose en la región de La Mojana. El IDEAM informa que persisten las inundaciones ocasionadas por el rompimiento del dique en el sector de Caregato, sobre el río Cauca, situación que sigue afectando a municipios como San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre. Además, permanecen activos otros rompimientos en el río San Jorge, lo que mantiene el ingreso de agua hacia amplias zonas de esta región.

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El informe señala que estas condiciones obedecen al incremento de las lluvias registrado durante las últimas horas en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el Ideam, el aumento de las precipitaciones ha favorecido la rápida respuesta de numerosos ríos de montaña y sus afluentes, incrementando el riesgo de crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones en varias regiones del país.

Como medida preventiva, el Ideam recomienda a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas mantenerse atentas al comportamiento de los niveles de ríos y quebradas, seguir las indicaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, evitar permanecer o transitar por cauces durante las lluvias intensas y estar preparadas para una evacuación preventiva si las autoridades así lo requieren.