Autoridades piden uso razonable del agua ante crisis en Santander, aumentó el racionamiento

La crisis por el recurso hídrico sigue escalando en Santander, la Gobernación confirmó que ya son 13 los municipios del departamento que aplican racionamiento de agua ante la escasez en sus bocatomas, y de ellos cuatro declararon la calamidad pública para activar los mecanismos de atención de la emergencia.

Los municipios que tomaron la medida más drástica son Capitanejo, Oiba, Vélez y Cabrera. A ellos se suman Málaga, Socorro, Aratoca, Barichara, Hato, Villanueva, Sabana de Torres, Guadalupe y Barbosa, que también restringen el suministro para garantizar el consumo humano.

Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que la situación obedece a la disminución del caudal en las bocatomas y a fallas en las redes de conducción. "13 municipios han implementado medidas de racionamiento de agua por la escasez del recurso hídrico en sus bocatomas; 4 decretaron la calamidad pública por la escasez del recurso", señaló.

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El funcionario hizo un llamado directo a la ciudadanía para priorizar el uso del líquido:

"Evitar lavar carros, lavado de fachadas de casas, lavado de calles. Únicamente buscar que el recurso hídrico sea implementado para uso humano y algunas actividades de riego que se realizan en el campo".

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A la sequía se suma el fuego. En las últimas horas, los organismos de socorro han combatido incendios forestales en Coromoro, Tona y San Andrés. En Tona, cerca al Páramo del Santurbán, la situación es la más crítica: la comunidad y el alcalde reportan que las llamas llevan cuatro días activas y que aún no han podido ser controladas del todo, pese al esfuerzo de bomberos y Policía.

El panorama preocupa a las autoridades, que advierten que si las altas temperaturas y la falta de lluvias se mantienen, el número de municipios afectados podría seguir aumentando. Por ahora, el llamado es claro: agua solo para consumo humano y riego en el campo, y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia.