Petro quiere abrir el San Juan de Dios, pero el trámite actual es para otra sede

Este jueves el superintendente Salud, Daniel Quintero, compartió una publicación en la que mencionaba avances en el proceso de habilitación del hospital San Juan de Dios, el complejo histórico que ha sido motivo de discordias entre el presidente saliente, Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Quedamos a un paso de que se convierta en realidad el sueño del Presidente y una de las mayores inversiones en la historia de Bogotá”, escribió Quintero.

Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud aclaró varios puntos relevantes de este proceso señalando que, contrario a lo dicho por el mandatario nacional, sí adelantó el trámite que le correspondía pero que todo quedó detenido por una limitación de la plataforma del Ministerio de Salud,

El pasado 7 de julio, el Gobierno, a través de la IPS Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil en su sede del barrio Palermo, radicó la solicitud de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).



No obstante, esa petición no correspondía a la apertura del histórico complejo hospitalario con su torre central, sino únicamente a la habilitación de tres servicios: enfermería, medicina general y psicología, todos bajo la modalidad de atención extramural domiciliaria, es decir, para atender pacientes en sus hogares y no dentro del hospital.

Muestra de esto es que la solicitud se refiere a una sede ubicada en la carrera 20 #45A-08 en el barrio Palermo, es decir, un lugar que está a 30 minutos de camino en carro del hospital tradicional.

Tras recibir la documentación, el 16 de julio la secretaría revisó los requisitos, emitió algunas observaciones y apoyó en la corrección, por lo que un día después, el 17 de julio, la institución presentó nuevamente los documentos ajustados.

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Pero los problemas llegaron, otra vez, este jueves 23 de julio: desde la secretaria se cargó, a las 10:55 a.m. la información al REPS para formalizar la inscripción de la IPS, pero la plataforma del Ministerio de Salud impidió continuar el procedimiento porque exigía programar una visita previa de habilitación.

El Hospital San Juan de Dios Foto: AFP.

Y aunque ese requisito no debía aplicarse en este caso, ya que se había emitido una resolución exceptuando a esta IPS de dicha visita, el cambio no fue actualizado debidamente en el sistema, que terminó bloqueando el trámite.

Ante esto, la secretaría enviará un oficio al Ministerio informando que cumplió con el procedimiento hasta el punto en que la plataforma le permitió avanzar pero que ahora les corresponde a ellos tomar las medidas necesarias.

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En el comunicado, la secretaría también explicó que la inscripción en proceso, no significa la apertura del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ni tiene relación con las obras que se adelantan en la torre central. Hasta la fecha, no existe ninguna solicitud en el REPS para habilitar servicios en el Bloque 1, antigua ala de urgencias, ni en ningún otro sector del complejo.

Los pronunciamientos llegan en medio de los enfrentamientos políticos que en los últimos días se avivaron entre Petro y Galán. El mandatario nacional dijo, en varias publicaciones en redes, que la alcaldía estaba frenando injustificadamente la habilitación del San Juan de Dios arriesgando la inversión cercana a los $1,6 billones realizada por el Gobierno para recuperar el complejo hospitalario y hasta convocó a trabajadores y víctimas de la violencia para presentar tutelas.

Galán rechazó esas acusaciones y aseguró que el Distrito también quiere poner en funcionamiento el hospital, pero únicamente cuando se cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa.

