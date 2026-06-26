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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hospital San Juan de Dios de Cali está al borde del cierre por deudas de las EPS

Hospital San Juan de Dios de Cali está al borde del cierre por deudas de las EPS

El hospital actualmente tiene un cartera de 15.000 millones de pesos, y el último pago que recibió fue de 700 millones.

Suspenden temporalmente atención de partos en el Hospital San Juan de Dios de Cali
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

Las instituciones de salud públicas en el Valle del Cauca están perdiendo las últimas capacidades que les quedan para atender a los pacientes que en la red privada han dejado atender, debido a la falta de recursos producto de las deudas de las EPS, que superan los siete billones de pesos.

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Por ejemplo, el hospital San Juan de Dios, el más antiguo de Cali, actualmente tiene un cartera de 15.000 millones de pesos, y el último pago que recibió fue de 700 millones. Esta falta de recursos limita cada vez más su operación, y este fin de semana es decisivo.

"Hoy es el último día del mes y no nos ha llegado ningún recurso. Viene un fin de semana puente largo y tenemos el hospital con el 195% de ocupación. Hoy no estamos atendiendo partos, ya no hay plata para honorarios de especialistas, no hemos pagado nómina, no hemos pagado prima, y obviamente pues esto tiene un límite.

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Si no pasa nada de hoy al martes, tendremos que tomar decisiones radicales y no es que nosotros queramos cerrar, es que realmente ya no hay cómo seguir manteniendo la operación", indicó a Blu Radio el doctor Carlos Morera, gerente del hospital San Juan de Dios.

Por su parte el Hospital Universitario del Valle se congestiona cada día más, pues es el que termina recibiendo a los pacientes que ninguna otra institución quiere atender. Actualmente las EPS deben al HUV más de 700.000 millones de pesos y sus servicios permanentemente se encuentran colapsados.

"No tenemos una cama disponible en cuidado intensivo, no hay una cama disponible en medicina general y al mismo tiempo tenemos los quirófanos funcionando las 24 horas. Estamos con una ocupación de Hospitalización del 100%. El servicio de Urgencias está con una ocupación del 130%, hemos pasado de 120 camillas a 150 camillas, incluso así hay algunos pacientes que pasan más de tres horas a veces en una silla, para poder conseguirle una camilla", explicó el gerente del HUV, Irne Torres, en diálogo con Blu Radio.

Los esfuerzos que se hacen en el Hospital Universitario del Valle es extender al máximo sus capacidades para no frenar la prestación del servicio, sin embargo esto afecta los tiempos y la calidad en la atención. Entre los esfuerzos que se han implementado está la estrategia de 'extensión hospitalaria', donde a los pacientes a los que se les puede brindar un manejo ambulatorio se envían y atienden directamente en las casas, y así liberar camas para aquellas personas que presenten un trauma o complicación mayor.

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