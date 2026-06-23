Hospital San Juan de Dios reabre sin visita previa: Minsalud acelera su operación

El Ministerio de Salud expidió una resolución que crea un procedimiento especial para la inscripción del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), con el objetivo de agilizar su puesta en funcionamiento y utorizando el inicio de servicios básicos de salud sin la habitual visita de verificación previa.

La medida permite que el hospital pueda iniciar la prestación de servicios de consulta externa, apoyo diagnóstico y terapias de baja y mediana complejidad, así como otros servicios que no sean de alta complejidad, sin que sea necesaria una visita de verificación previa por parte de las autoridades sanitarias.

En lugar del proceso tradicional, la inscripción se realizará mediante la revisión documental de los requisitos establecidos y la asignación del código de habilitación. Una vez completado este paso, el Ministerio de Salud registrará oficialmente al prestador y autorizará su operación en el sistema, permitiendo la generación del distintivo de habilitación.

La verificación presencial de condiciones, que usualmente se realiza antes de autorizar el funcionamiento de un centro médico, será aplazada. En este caso, se efectuará hasta doce meses después de la inscripción, momento en el cual las secretarías de salud evaluarán el cumplimiento real de los estándares de calidad y funcionamiento.



El Ministerio justificó este esquema como una forma de facilitar la entrada en operación del histórico hospital, mientras se mantiene el acompañamiento técnico y la supervisión institucional. Durante este periodo, las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud ejercerán funciones de inspección y vigilancia.

Aunque la norma acelera el proceso de reapertura, el control no desaparece: la revisión se traslada en el tiempo, permitiendo que el hospital inicie operaciones mientras se completa la verificación integral de sus condiciones.