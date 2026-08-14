Así se enteró la única trilliza sobreviviente de su familia en Cali de la muerte de sus hermanas

Ana María Saavedra, de 23 años, es la única sobreviviente de una familia que quedó sepultada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. La joven, que resultó herida durante el colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, ya fue informada de la muerte de sus padres y de sus dos hermanas trillizas.

La familia Saavedra Caicedo estaba conformada por Jairo Saavedra, de 62 años; Victoria Caicedo, su esposa; y sus hijas trillizas Ana María, Sofía e Isabela.

En el momento del terremoto también se encontraba con ellos Diego Efraín Caicedo, hermano de Victoria y tío de las jóvenes. Los cinco fallecieron bajo los escombros del edificio, mientras Ana María logró sobrevivir.

Rescatan sin vida a Isabela, la última trilliza desaparecida en Cali tras terremoto Foto: redes sociales

Carlos Saavedra, hermano de Jairo, contó en entrevista con Mañanas Blu cómo ocurrió el rescate de su sobrina y cómo la familia recibió la noticia de cada uno de los fallecimientos.



Según explicó, Ana María logró salvarse de manera casi milagrosa. Cuando comenzó el movimiento, las trillizas se disponían a salir hacia sus trabajos. Sofía e Isabela ya habían avanzado hacia las escaleras, mientras Ana María se encontraba en la salida del apartamento.

En ese instante, la puerta principal, fabricada en cedro, cayó sobre ella y terminó protegiéndola de buena parte de los escombros.

Le cayó a ella encima, entonces la protegió de los escombros y quedó apachurradita, pero con la cabeza por fuera Relató Carlos Saavedra

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La joven comenzó a pedir auxilio y los vecinos lograron escucharla. De acuerdo con su tío, apenas cinco minutos después del colapso varias personas comenzaron a ayudarla y, aproximadamente 30 minutos más tarde, ya se encontraba en una clínica de Cali.

Ana María sufrió una lesión en la pelvis por la que tuvo que ser operada. Los médicos le informaron a la familia que se encontraba fuera de peligro y que podría volver a caminar en unos diez días.

Ana María ya conoce la tragedia de su familia

Mientras permanecía hospitalizada, familiares y profesionales de la salud prepararon a Ana María para contarle lo ocurrido con sus seres queridos.

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Carlos Saavedra explicó que la joven ya sabía que Sofía había muerto, pues fue una de las primeras personas recuperadas de entre los escombros. Sin embargo, también tuvo que recibir la noticia de la muerte de Isabela, la última de las trillizas que permanecía desaparecida.

Ella ya sabía que Sofía había fallecido Explicó el tío

Posteriormente, familiares, entre ellos una hija de Carlos que es médica, además de primas y psicólogas, acompañaron a Ana María durante el proceso para comunicarle el resto de la tragedia.

Isabela, la menor de las trillizas y ahijada de Carlos, fue la última integrante de la familia en ser recuperada. Su ubicación dificultó las labores de rescate: se encontraba en la zona más profunda de la estructura, mientras intentaba bajar del segundo al primer piso para salir del edificio.

Durante horas, familiares y rescatistas intentaron establecer contacto con ella. Incluso hubo momentos en los que creyeron escuchar señales entre los escombros. Personas cercanas a las jóvenes utilizaron megáfonos para llamarlas y pedirles que respondieran.

Finalmente, la esperanza terminó cuando Isabela fue encontrada sin vida.

La tragedia dejó cinco víctimas dentro de la familia: Jairo, Victoria, las trillizas Sofía e Isabela y Diego Efraín Caicedo, hermano de Victoria.

Ana María Saavedra, trilliza sobreviviente a terremoto en Cali. Suministrada.

Uno de los hallazgos que más impactó a los familiares fue el de Jairo y Victoria. Los cuerpos fueron encontrados juntos entre los restos del apartamento. Según lo relatado por Carlos, los rescatistas señalaron que la pareja quedó abrazada después del colapso.

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Jairo y Victoria llevaban cerca de tres décadas de matrimonio y eran descritos por sus familiares como una pareja muy unida. Él tenía 62 años y estaba próximo a cumplir 63.

Las trillizas, por su parte, se habían graduado hacía aproximadamente un año de Comercio Internacional en la Universidad Icesi y ya trabajaban para una multinacional.

Carlos recordó además el carácter alegre de su hermano, quien era considerado el “motor” de las reuniones familiares. Incluso contó que el domingo anterior al terremoto, Jairo y Victoria habían salido a bailar.

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Ahora, mientras la familia se prepara para despedir a los cinco seres queridos, sus allegados concentran sus fuerzas en acompañar a Ana María durante su recuperación.

“Perdimos cinco familiares de un solo golpe”, lamentó Carlos Saavedra, quien, pese al dolor, aseguró mantener la fe en que su sobrina podrá salir adelante.