Remezón en fabricante de vacunas contra la aftosa: Llegan fichas del nuevo Gobierno

Ecopetrol no es la única compañía pública en la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella está haciendo cambios; la nueva era también está llegando a Vecol.

Vecol es una compañía de productos veterinarios, pero la razón por la que es clave es que fabrica las vacunas contra la fiebre aftosa. Mantener a Colombia con el estatus de 'libre de aftosa' es lo que permite hoy que la carne de res colombiana sea exportada a distintos mercados, y es vital para cumplir uno de los sueños de los ganaderos del país: llegar al mercado de Estados Unidos.

Ganaderos en Córdoba. Cortesía.

Por eso todos los ojos del agro están puestos en el futuro de Vecol. Durante la administración de Gustavo Petro, el Gobierno sacó de la junta directiva a los representantes de gremios como Fedegán, la SAC, Fenavi y PorkColombia, bajo el argumento de que esa es una empresa pública y no debería ser gestionada con el sector privado.

La administración De La Espriella tiene otro talante. Como miembros principales de la junta de Vecol fueron nombrados esta semana el presidente de PorkColombia, Jeffrey Fajardo, y la presidenta de Analac, Daniela España. Junto a ellos están el secretario general del Ministerio de Agricultura, Manuel Alejandro Pretelt Patrón, y Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga, como representante del Ministerio de Agricultura.



Ganadería Foto: referencia, Lexica

Entre los miembros suplentes de la junta están Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi; Claudia Roldán, presidenta de Asobúfalos, y Héctor José Vergara Romero, presidente de Fequinas. En el listado aparece como representante de los ganaderos José Francisco Castro Lacouture, de Agrocesar, un hombre que además es cercano al ministro Indalecio Dangond.

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La primera tarea de esa junta es elegir al próximo presidente de la compañía. Ya salió la presidenta, Lucía Ayala, quien llegó al cargo en medio de cambios al gobierno corporativo de la empresa en la era Petro. En su lugar fue nombrado provisionalmente Julio César Tobón Torreglosa. Tobón lleva unos 16 años en Vecol y es un especialista con PhD en Agrociencias.