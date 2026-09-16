“Entre 6 y 8 años de cárcel” a quienes den bienes y verdad en ley de sometimiento: Ariel Ávila

El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila se refirió a la nueva ley de sometimiento a la justicia que el gobierno de Abelardo De La Espriella llevaría al Congreso, y señaló que uno de los principales puntos de discusión estará en los beneficios jurídicos que recibirían los integrantes de estructuras criminales que decidan someterse.

Ávila explicó en Meridiano Blu que el mecanismo contempla la entrega de verdad y bienes a cambio de una reducción de la pena. Según el senador, esa verdad podría incluir información relacionada con las rutas del narcotráfico y los socios de las organizaciones criminales.

“Lo que yo creo que va a pasar, toca ver la letra menuda, es que la persona que entregue bienes y entregue verdad, verdad son rutas de narcotráfico y socios, se le van a dar entre 6 y 8 años de cárcel”, afirmó.

El senador agregó que, según su interpretación de lo planteado hasta ahora, esas penas serían intramurales y sin los beneficios penitenciarios conocidos popularmente como permisos o reducciones adicionales de condena.



La diferencia entre paz y sometimiento

Ávila explicó que la legislación colombiana diferencia entre las negociaciones tradicionales de paz y los procesos de sometimiento a la justicia. Mientras las primeras contemplan una agenda política y reconocimiento político, el sometimiento parte de la entrega de verdad y bienes a cambio de una reducción de pena.

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En ese sentido, sostuvo que la nueva legislación sería necesaria para permitir procesos colectivos, pues actualmente existe el sometimiento individual mediante figuras como el principio de oportunidad.

“La ley lo que haría es que fuera colectivo, no individual”, señaló.

La “letra menuda” del proyecto

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El senador manifestó que podría respaldar inicialmente la existencia de un marco jurídico para el sometimiento, aunque advirtió que su posición dependerá del contenido definitivo del proyecto.

Ávila sostuvo que la legislación debería estar dirigida hacia estructuras criminales actuales y no hacia la devolución de derechos políticos a antiguos paramilitares.

“Estas leyes tienen que mirar hacia adelante, pero devolver derechos políticos a paramilitares y eso, eso pues esa vaina sí ya nos pone a nosotros a votar en contra”, afirmó.

El senador también señaló que el Gobierno buscaría que la presión militar sobre las organizaciones criminales contribuya a que sus integrantes consideren la posibilidad de someterse a la justicia bajo las condiciones que establezca el nuevo marco jurídico.

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