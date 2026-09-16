“Habrá beneficios para someterse, pero no una cascada de favores": Julio César Triana

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, fijó la postura de su bancada frente al proyecto de ley de acogimiento que prepara el Gobierno Nacional.

Aunque el texto definitivo aún no se ha radicado en el Congreso, el congresista indicó que la iniciativa prorrogará la Ley 418 de 1997 para sustentar el sometimiento de estructuras criminales.

Frente a los incentivos penales, Triana reconoció la necesidad de ofrecer garantías para lograr el desarme:

"Si se hace una ley de sometimiento o de acogimiento tendríamos que generar unos beneficios para que esa persona busque acogerse a esa ley, busque entregar las armas, busque parar de delinquir".



Sin embargo, marcó un límite estricto sobre el alcance de las medidas:

"Lo que sí estoy absolutamente convencido es que ni el Congreso ni el gobierno va a promover una cascada de beneficios como lo trató de hacer en la ley de sometimiento el gobierno anterior", dijo.

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Al diferenciar la propuesta actual de intentos legislativos anteriores, el parlamentario cuestionó que en el pasado se pretendía aplicar tratamientos penales diferenciados y permitir la conservación de hasta un 12% de fortunas ilícitas.

Aclaró que esta iniciativa no otorgará estatus político ni abrirá acuerdos de paz, sino que fijará condiciones uniformes para la entrega a la justicia.

"Buscaremos construir un texto donde sí sea una ley de acogimiento, sometimiento, como se le quiera llamar, del delincuente al Estado colombiano", concluyó el representante, confirmando que Cambio Radical acompañará el proyecto si establece un sometimiento estricto.

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Escuche la entrevista: