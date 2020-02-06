En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
TransMilenio
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Fiebre aftosa

Fiebre aftosa

Ganado - referencia
Primicia
Nación

Remezón en fabricante de vacunas contra la aftosa: llegan fichas del nuevo Gobierno

CAFRICA-HEALTH-HIV-AIDS
Salud

Virus de Marburgo, la mortal enfermedad que ha puesto en alerta a la OMS

354662_Actividad ganadera // Foto: AFP
Economía

Colombia es declarado territorio libre de fiebre aftosa

317381_Blu Radio // Vacas - Aftosa // Foto: Twitter @icacolombia
Nación

En diciembre se sabrá si Colombia obtiene nuevamente certificado de país libre de aftosa

317381_Blu Radio // Vacas - Aftosa // Foto: Twitter @icacolombia
Nación

Colombia se juega estatus de libre aftosa con visita de la OIE en noviembre

317381_Blu Radio // Vacas - Aftosa // Foto: Twitter @icacolombia
Salud

Colombia recuperaría el estatus de libre de aftosa en agosto: MinAgricultura

Foto de referencia AFP
Santanderes

Tras dos casos de virus en reses de Santander, ICA emite advertencia a ganaderos

75512_Blu Radio. Ganado - // Foto Referencia: Twitter
Nación

Según Lafaurie, nunca se encontraron irregularidades en administración de Fedegán

317381_Blu Radio // Vacas - Aftosa // Foto: Twitter @icacolombia
Caribe

Colombia espera estar libre de aftosa en seis meses

75512_Blu Radio. Ganado - // Foto Referencia: Twitter
Nación

Venezuela anuncia cierre comercial de frontera con Colombia por aftosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad