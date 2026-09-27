¿Alektorofóbico? Gallinas persiguen a repartidor de Amazon y lo obligan a saltar por una escalera

Realizar una entrega puede convertirse en una situación inesperada cuando aparecen animales en el camino. Eso fue lo que ocurrió con un conductor de Amazon en Carolina del Sur, Estados Unidos, quien se encontró con varias gallinas mientras llegaba a una vivienda.

El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se observa al repartidor en el lugar de la entrega. En ese momento después de dejar el pedido, las gallinas se aproximaron al hombre y, ante el contacto con ellas, su reacción llamó la atención.

La situación ocurrió en el porche de una casa, donde las gallinas del propietario se acercaron al conductor. Aunque se trataba de animales que permanecían en el lugar, el hombre reaccionó rápidamente ante su presencia.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando el repartidor decidió saltar por encima de la barandilla del porche para alejarse de las aves. De esta manera, terminó bajando por las escaleras después de encontrarse con las gallinas.



¿El repartidor podría tener alektorofobia?

Las imágenes han generado preguntas sobre si la reacción del hombre podría estar relacionada con la alektorofobia, término utilizado para referirse al miedo intenso y persistente hacia las gallinas, los gallos y los pollos vivos.

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Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar si el conductor tiene este tipo de fobia. Lo que sí se puede observar es que el hombre entra en pánico cuando las gallinas se acercan y busca rápidamente una forma de alejarse de ellas.

La escena ha llamado la atención precisamente por la diferencia entre la situación aparentemente cotidiana y la respuesta del repartidor. Las aves se encontraban en el área de la vivienda cuando el conductor llegó para cumplir con su entrega.

Un encuentro inesperado para el repartidor

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Finalmente el conductor logró alejarse de las aves después de saltar la barandilla del porche. El episodio quedó registrado en video y muestra el momento en que las gallinas se acercan al repartidor y este intenta escapar de ellas.

Más allá de la reacción del hombre, el video permite observar cómo un encuentro cotidiano durante una entrega terminó convirtiéndose en una escena inesperada, luego de que las aves se acercaran al repartidor.