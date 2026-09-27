Pastor Andrés Corson explica cómo vivir bajo la gracia y poner en práctica las enseñanzas de Jesús

En la reflexión dominical de Blu Radio, el pastor Andrés Corson habló sobre el significado de vivir bajo la gracia y explicó que, según el Nuevo Testamento, esto no implica dejar de lado las enseñanzas de Jesús. A partir de distintos pasajes bíblicos, señaló que los creyentes están llamados a obedecer una ley que, en su interpretación, va más allá de la del Antiguo Testamento. “El pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia”, recordó al citar Romanos 6:14, y agregó que Pablo también habló de estar “comprometidos con la ley de Cristo”.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la forma en que Jesús llevó las enseñanzas sobre el enojo, el adulterio, el divorcio, los juramentos y la manera de responder al mal hacia un nivel de exigencia mayor. Corson destacó especialmente el llamado a la reconciliación y a evitar la venganza. “No tomen venganza, hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios”, citó de Romanos 12, antes de enfatizar la enseñanza: “No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien”. También recordó las palabras de Jesús sobre el amor a los enemigos: “Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen”.

Finalmente, el pastor sostuvo que vivir bajo la gracia significa permitir que las enseñanzas de Cristo se reflejen en las acciones cotidianas, especialmente frente a quienes causan daño. Para explicar esta idea citó Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí”.

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