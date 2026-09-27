Qué es la gracia de Dios y cómo puede transformar la vida de los creyentes: pastor César Castellanos

En el espacio de reflexión dominical de Blu Radio, el pastor César Castellanos habló sobre la gracia de Dios, a la que definió como un favor inmerecido que los creyentes reciben por medio de la fe. Durante su mensaje, invitó a la audiencia a acercarse a Dios con confianza y recordó el pasaje de Hebreos 4:16: “Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.

Castellanos señaló que la gracia también representa una forma de cubrir las imperfecciones y la vergüenza de las personas. Para explicar esta idea, recurrió a diferentes relatos bíblicos, entre ellos los de Noé, Ana y Ester, personajes que, de acuerdo con su interpretación, “hallaron gracia ante los ojos de Dios” en momentos determinantes de sus vidas. “La gracia viene a ser un vestido que cubre nuestra vergüenza, que cubre nuestra imperfección, que cubre nuestras debilidades”, afirmó.

En el cierre de su reflexión, el pastor invitó a la audiencia a confiar en las promesas de Dios y a mantener una actitud de adoración. “No llegues vestido de cilicio, deja la ropa de cilicio en la cruz y vístete de alabanza”, expresó. Castellanos concluyó con una oración en la que pidió a Dios ayudar a los creyentes a alcanzar sus sueños y caminar en las promesas de la fe: “Hoy me aferro a todas esas promesas. Sé ahora que soy hijo tuyo y que puedo caminar en cada una de las promesas que tú nos has dejado”.

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