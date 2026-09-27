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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir la fe con hechos y no quedarse solo en la oración

Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir la fe con hechos y no quedarse solo en la oración

En su reflexión dominical, el sacerdote analizó el Evangelio de Mateo y destacó la importancia de la misericordia, la solidaridad y la coherencia en la vida de los creyentes.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

En la reflexión dominical de Blu Radio, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a vivir el domingo como el “día del Señor” y a recordar la resurrección de Cristo como el centro de la celebración cristiana. Durante su mensaje, destacó la importancia de acercarse a Dios no solo para orar, sino también con disposición para aprender y transformar la vida. “Busco a Dios porque Dios me enseña, busco a Cristo porque es maestro, busco al Espíritu porque me da sabiduría”, afirmó, al referirse al mensaje del Salmo 24.

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A partir del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús habla de dos hijos que reciben la orden de trabajar en la viña, el religioso reflexionó sobre la necesidad de que exista coherencia entre las palabras y las acciones. “No siempre el que dice Señor, Señor en la práctica está haciendo lo que dice el Señor”, señaló. Para monseñor de Brigard, la vida de fe no puede quedarse únicamente en la oración, los sacramentos o las prácticas religiosas, sino que debe reflejarse en acciones de justicia, misericordia, solidaridad, perdón y acompañamiento a quienes lo necesitan.

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Finalmente, monseñor destacó que el Evangelio también plantea una enseñanza sobre la capacidad de reconocer la fe en personas sencillas, incluso en quienes no tienen una participación constante en espacios religiosos. Recordó que durante la pandemia encontró ejemplos de solidaridad entre habitantes de calle y vendedores informales que, al recibir alimentos, pedían que también se entregaran a otras personas.

Escuche la reflexión completa aquí:

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