En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump
Santa Marta
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Venezolano muere por una bala perdida tras una balacera en Bucaramanga

Venezolano muere por una bala perdida tras una balacera en Bucaramanga

La Policía analiza cámaras de seguridad y adelanta un plan candado para ubicar a los responsables del hecho.

313316_Blu Radio / Referencia balas. Foto: AFP
Balas, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot.

Últimas noticias

Venezolanos en Bucaramanga
Santanderes

Venezolanos acuden a tutelas por retrasos en subsidios de arriendo; reclaman a Minvivienda

foto adolesentes delitos Bucaramanga educación.jpg
Santanderes

Implementan programa para que adolescentes detenidos puedan estudiar: “Rescatando Sueños”

La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.

Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.

Publicidad

Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.

Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.

Lea también:

Clínica Foscal de Bucaramanga

Marco Antonio Solís.jpg
Entretenimiento

Marco Antonio Solís regresa a Colombia con su tour ‘Gratitud’ a Bucaramanga y Medellín

Alimentos Centroabastos Bucaramanga.jpg
Santanderes

Sequía empieza a encarecer frutas y verduras en Bucaramanga; alzas hasta del 133%

Autopista Bucaramanga - Día Sin Carro.jpg
Santanderes

Día Sin Carro y Sin Moto en Bucaramanga y el área metropolitana será el 6 de octubre

Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.

Publicidad

En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.

También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.

Relacionados

Migración Venezolana

Venezuela

Bucaramanga

Homicidios

Santander

Policía Nacional

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad