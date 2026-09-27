Ejército destruyó siete unidades mineras en el Bajo Cauca que producían 11.000 gramos de oro al mes

En medio de las operaciones militares sostenidas contra las economías ilícitas en el Bajo Cauca antioqueño, intervinieron siete unidades productoras mineras que, presuntamente, eran utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

Los operativos se desarrollaron en la vereda El Real de El Bagre, y en Zaragoza, en donde fueron halladas varias máquinas y elementos empleados para las actividades de explotación minera.

Entre los equipos encontrados se contabilizaron tres dragas caperuza, dos dragas tipo buzo, tres clasificadoras, dos excavadoras, dos motores industriales y 200 galones de combustible, maquinaria e insumos con valor superior a los 2.000 millones de pesos.

Las unidades intervenidas, según lo establecido durante el operativo, tendrían una capacidad de producción aproximada de 11.100 gramos de oro mensuales. Este volumen de mineral estaría avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos y, presuntamente, los recursos obtenidos serían destinados al Clan del Golfo.



Las Fuerzas Militares señalaron que continuarán desarrollando operaciones en el Bajo Cauca antioqueño para afectar las fuentes de financiación de las estructuras delictivas que tienen presencia en la región.

Otro golpe en Chocó

Tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al Clan del Golfo en zona rural del municipio de Unguía, en el Chocó.

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El operativo, coordinado con la Policía Nacional y apoyado por aeronaves no tripuladas, permitió rastrear la estructura rústica escondida entre la espesa vegetación del Urabá chocoano.

Hasta el sitio llegaron los uniformados de la Brigada 17, quienes hallaron cerca de 600 litros de insumos líquidos y unas 200 libras de materiales sólidos listos para la producción de alcaloides.

De acuerdo con los reportes de inteligencia, el laboratorio estaba al servicio de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez y tenía la capacidad de fabricar más de 300 libras de coca al mes, un negocio criminal que le inyectaba a la estructura ingresos superiores a los 320 millones de pesos mensuales.

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Con este resultado, la Fuerza Pública suma ya 110 laboratorios neutralizados en lo que va del año entre el Urabá antioqueño y chocoano.