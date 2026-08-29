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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Este fin de semana finaliza el censo de damnificados del terremoto en Cali

Este fin de semana finaliza el censo de damnificados del terremoto en Cali

Autoridades continúan evaluando los edificios afectados por el sismo en Cali, más de 1.200 han sido evaluados, de los cuales 589 se catalogaron como NO HABITABLES.

Edificio Laureles.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Durante este fin de semana se terminan de consolidar los datos de los damnificadas en Cali, por el terremoto del pasado 10 de agosto. Más de 40.400 familias han sido atendidas a las que se les ha identificado daños en sus viviendas o alguna necesidad, mientras que el número de las familias ya declaradas como damnificadas ya superan los 28.700 en la capital vallecaucana.

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Este avance se conoció tras la visita del presidente Abelardo de La Espriella a Cali, donde entregó maquinaria para la reconstrucción de la ciudad y más de 120 toneladas de material de construcción. Así mismo, se dieron los primeros auxilios de vida a algunas familias que lo perdieron todo durante esta emergencia en la ciudad.

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Un dato a resaltar de esta visita, es la indicación que hizo el presidente De La Espriella sobre el proceso de reconstrucción tras el terremoto, pues el mandatario señaló que únicamente cuando se considere una medida segura y se dé el visto bueno del Gobierno nacional, se dará luz verde a la auto reparación y la auto construcción de las viviendas.

Mientras tanto, continúan evaluando los edificios afectados por el sismo en Cali, más de 1.200 han sido evaluados, de los cuales 589 se catalogaron como NO HABITABLES.

"Estamos en este proceso, recuperando muchos de los espacios donde hubo colapsos, estamos evaluando los edificios que tienen daños estructurales y estamos preparando la fase que viene. Muchas personas, muchas, hoy están sufriendo, están sin hogar, 14.000 unidades habitacionales evacuadas en este momento. Esperamos que con la revisión muchos podrán volver, pero igual ya tenemos que prepararnos para un esfuerzo titánico para volver a construir bien", indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

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En su tercera visita a Cali después del sismo, el presidente De La Espriella también anunció la entrega de seis apartamentos completamente nuevos y amoblados para algunos de los sobrevivientes, entre los beneficiarios están Diana Marcela Troncoso, la biomédica rescatada en el edificio Torres del Limonar y Ana María Saavedra, la trilliza sobreviviente del edificio María Elvira.

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