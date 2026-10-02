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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Delincuentes están saqueando edificios que tienen riesgo de colapso en Cali

Delincuentes están saqueando edificios que tienen riesgo de colapso en Cali

Uno de los edificios que está siendo desmantelado está ubicado en el barrio Bretaña, en la calle 10 con carrera 23C, el cual que de manera reiterada la comunidad vecina ha pedido sea intervenido.

Edificio en el barrio Bretaña de Cali.
Saquean edificios en riesgo de colapso en Cali.
Foto: JAC Barrio Bretaña.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Además del riesgo que tienen los edificios en riesgo de colapso de venirse abajo en cualquier momento, lo que se está registrando actualmente es que los delincuentes están ingresando a estos para seguir saqueando cualquier elemento de valor que puedan encontrar.

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Pertenencias de las familias que anteriormente habitaban estas edificaciones, o elementos como puertas, ventanas, grifería, lavamanos, incluso sanitarios, han sido robados, pues desconocidos aprovechan el aislamiento de seguridad para ingresar a ellos libremente.

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Uno de los edificios que está siendo desmantelado es el que está ubicado en el barrio Bretaña, en la calle 10 con carrera 23C, el cual resultó bastante afectado por el terremoto y que de manera reiterada la comunidad vecina ha pedido sea intervenido, Catalina Ceballos, la presidenta de la Junta de Acción comunal del barrio Bretaña, aseguró que este edificio se ha convertido en un refugio de delincuentes en las últimas semanas.

"Aparte del riesgo que tiene de colapso el edificio, es que hay mucha inseguridad, han venido los habitantes de calle literalmente a aposentar en este edificio, lo han desvalijado. Hace unos días llegó el dueño del edificio y encontró unas personas dentro de él robando, estaban saqueando, sin importar que el peso de las personas hace que pueda colapsar más rápido. También están aprovechando el abandono que hay en el sector, para seguir robando como a los alrededores", indicó Catalina.

La comunidad está pidiendo que se agilice la demolición del edificio, pues si bien ya está confirmada aún no hay una fecha exacta de cuando será intervenido. Esa misma petición hacen los vecinos de otros edificios, para evitar que en cualquier momento se genere una tragedia, oque sigan convirtiéndose en focos de inseguridad.

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"Hacemos también un llamado importante para que la estructura que quedó totalmente destruida del Hotel La Luna, tenga un cerramiento importante a fin de evitar una tragedia. Se puede venir y se puede deslizar hacia la autopista Suroriental o hacia la calle 13, donde la gente transita por debajo de esas ruinas constantemente, Hacemos un llamado para que este punto también tenga una intervención importante de demolición", indicó Mónica Ramírez, edil de la comuna 9.

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Desde la Alcaldía de Cali se ha explicado que las demoliciones requieren un protocolo y una programación específica, después del análisis de cada edificio en el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y que es por esta razón que las intervenciones no se pueden realizar a la ligera.

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