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Cali tiene nuevo contralor: Jesús Mauricio Castañeda fue elegido para el periodo 2026-2029

Jesús Mauricio Castañeda González fue elegido nuevo contralor de Cali con 15 votos. Es abogado, especialista y magíster en Derecho Constitucional y ex personero de Yumbo.

Jesús Mauricio Castañeda llega a la Contraloría de Cali
Contraloría General de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Jesús Mauricio Castañeda González fue elegido como nuevo contralor General de Cali para el periodo 2026-2029. La elección se realizó durante la plenaria del Concejo Distrital, donde obtuvo 15 votos a favor, luego del concurso público adelantado para definir al nuevo titular del organismo de control fiscal.

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Durante la presentación de sus propuestas, el nuevo contralor aseguró que buscará modernizar los procesos de control fiscal, fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y acercar la entidad a los ciudadanos, con una apuesta por la transformación tecnológica y una Contraloría “práctica, dinámica, entendible y simple”.

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Jesús Mauricio Castañeda también planteó fortalecer el control fiscal ambiental, avanzar hacia una entidad digital y establecer mecanismos de medición con cifras verificables. Ahora tendrá a su cargo la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos del Distrito de Cali durante los próximos tres años.

Castañeda González es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Disciplinario y magíster en Derecho Constitucional. Hasta su elección se desempeñó como personero de Yumbo y cuenta con experiencia en entidades públicas, organismos de control y la Rama Judicial.

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