Cali tiene nuevo contralor: Jesús Mauricio Castañeda fue elegido para el periodo 2026-2029

Jesús Mauricio Castañeda González fue elegido como nuevo contralor General de Cali para el periodo 2026-2029. La elección se realizó durante la plenaria del Concejo Distrital, donde obtuvo 15 votos a favor, luego del concurso público adelantado para definir al nuevo titular del organismo de control fiscal.

Durante la presentación de sus propuestas, el nuevo contralor aseguró que buscará modernizar los procesos de control fiscal, fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y acercar la entidad a los ciudadanos, con una apuesta por la transformación tecnológica y una Contraloría “práctica, dinámica, entendible y simple”.

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Jesús Mauricio Castañeda también planteó fortalecer el control fiscal ambiental, avanzar hacia una entidad digital y establecer mecanismos de medición con cifras verificables. Ahora tendrá a su cargo la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos del Distrito de Cali durante los próximos tres años.

Castañeda González es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Disciplinario y magíster en Derecho Constitucional. Hasta su elección se desempeñó como personero de Yumbo y cuenta con experiencia en entidades públicas, organismos de control y la Rama Judicial.

